CSU nach der Bayern-Wahl In der Transitzone

Es gibt einen Raum, in dem sich CSU-Politiker derzeit besonders gerne aufhalten: Es ist der Konferenzsaal 2 im Altbau des Bayerischen Landtags, mit cremefarbenen Vorhängen an den hohen Fenstern und einem langen Tisch in der Mitte.

In Wohlfühlatmosphäre und im wechselseitigen Einvernehmen verhandeln dort die Christsozialen und die Freien Wähler über ihr künftiges schwarz-orangenes Regierungsbündnis im Freistaat. Sie nennen es die "Bayern-Koalition"

Am zweiten Tag der Gespräche zogen die beiden Verhandlungsführer Markus Söder und Hubert Aiwanger ein positives Zwischenfazit. "Es läuft sehr gut, es war die absolut richtige Entscheidung", so Söder. "Wir vertreten beide die bürgerliche Mitte", ergänzt Aiwanger. Es gehe nun darum, sich in der "Kunst des Möglichen" zu üben.

Die Koalitionsgespräche, die noch ein bis zwei Wochen andauern werden, haben insbesondere für Mitglieder des CSU-Teams den Vorteil, dass sie Tag für Tag unaufschiebbare Termine setzen. So braucht man sich einstweilen nicht öffentlich mit dem eigentlichen Drama beschäftigen: der konfliktreichen Neuaufstellung der CSU.

Die Partei hat sich ein vorläufiges Moratorium verordnet, bis Söder als Ministerpräsident wiedergewählt ist. Das muss laut den Fristen, die in der Verfassung vorgegeben sind, bis spätestens zum 12. November passieren. So ist der Saal 2 für den Münchner Teil der CSU-Spitze eine Art Transitzone - Parteichef Horst Seehofer ist nach den Sondierungen vergangene Woche nun nicht mehr dabei.

Seehofer und der Watschnbaum

Dass intern erbittert gerungen wird, verdeutlichte ein Fernsehauftritt Seehofers am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. Der Parteichef prägte dabei einen Begriff, der gerade schon dabei ist, in die Best-of-Liste der CSU-Sprüche einzugehen, neben den "Schmutzeleien", die Seehofer einst seinem Rivalen Söder vorwarf sowie dem Sündenbock, der laut Seehofers Vorgänger Erwin Huber "kein Herdentier" ist. Seehofer also sagte nun dies im Fernsehen:

Noch mal mache ich einen Watschnbaum nicht. Man kann mich kritisieren, aber das zu reduzieren auf den Horst Seehofer, und der ist für alles verantwortlich, das werde ich persönlich nicht mitmachen.

Mit dem "Watschnbaum" geht es um die Frage, wer die Schuld an der historischen Wahlschlappe der CSU trägt. Weite Teile der Partei wollen sie dem Vorsitzenden und Bundesinnenminister zuschieben.

Die Frage ist nur: Wie? Das Codewort in der internen Debatte lautet derzeit "Sonderparteitag". Einen solchen forderten bereits zwei CSU-Bezirksverbände, Oberbayern und Schwaben. Es solle dabei um die "Aufstellung für die kommenden Jahre" gehen, so die Schwaben. Aus weiteren CSU-Kreisverbänden kamen Rücktrittsforderungen, zum Beispiel aus Kronach, Passau-Land, Memmingen und von der Jungen Union Erlangen-Höchstadt.

Getty Images Horst Seehofer

Die Situation ähnelt der von vor einem Jahr. Nach der verlorenen Bundestagswahl trauten sich Kritiker aus verschiedenen Ecken des weitläufigen CSU-Reiches aus der Deckung. Seehofer gab das Amt des Ministerpräsidenten an Söder ab, vor allem auf Druck der Landtagsfraktion.

Die aber ist nun, mit Blick auf das Parteiamt, nicht entscheidend. Formal könnten drei Bezirksverbände einen Sonderparteitag beantragen, doch das Prozedere ist umständlich. Und falls ein solches Treffen ohne formalen Beschluss zustande kommt, so muss nach CSU-Tradition eigentlich klar sein, welche Personalien dort beschlossen werden.

So hängt derzeit alles mit allem zusammen: die Bayern-Wahl mit der Hessen-Wahl, die Koalitionsbildung im Land mit dem Zustand der Koalition im Bund. Und Seehofer bleibt einstweilen im Amt.

Blick nach Hessen

Luft verschaffen könnte ihm die Hessen-Wahl am kommenden Sonntag: Verliert dort die CDU so stark, wie es die Umfragen derzeit voraussagen, dann dürften das viele Christsoziale als Beleg dafür werten, dass sich ein Kuschelkurs mit Merkel auch nicht lohnt. Der zur Wiederwahl stehende Ministerpräsident Volker Bouffier ist bei vielen Christsozialen unten durch, spätestens seit er am Tag der Bayern-Wahl ein kritisches Zeitungsinterview gab. "Die CSU hat die Union in der letzten Zeit viel Vertrauen gekostet", hatte Bouffier der "Welt am Sonntag" gesagt.

Seehofer ist noch bis Ende 2019 als CSU-Vorsitzender gewählt, eine Verlängerung ist derzeit kaum denkbar. Der Bruch der Partei mit ihrem Vorsitzenden lässt sich recht genau datieren. Es war die denkwürdige Chaossitzung in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli, als Seehofer zuerst seinen Rücktritt angedroht hatte, um dann die Ankündigung wieder einzuholen. Zuvor hatte er Kritiker vor großer Runde zusammengefaltet.

Er betrat die Brücke nicht, die ihm der EVP-Vorsitzende Manfred Weber damals gebaut hatte: "Die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt", so Weber vor der Sitzung. Wollte heißen: Es ist noch Zeit, die von Merkel mit anderen europäischen Ländern getroffenen Vereinbarungen als CSU-Erfolge auszugeben. Doch daraus wurde nichts, stattdessen begann ein kontinuierlicher Abstieg der CSU in den Umfragen.

So muss die erfolgsverwöhnte Partei nun auch in Bayern in eine Koalition. Doch der potenzielle Partner scheint derzeit das kleinste Problem zu sein. Ein "Grundvertrauen" sei vorhanden, lobte Aiwanger.

Seine Partei werde als "Qualitätsverbesserer" auftreten. Söder ergänzte: "Man lernt in einer Koalition immer dazu."

