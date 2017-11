Sondierungen Jamaika-Verhandler legen Ergebnisentwurf vor

Das Papier ist nüchtern überschrieben mit "Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen (15.11.2017)" und beginnt mit dem Satz: "Uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unseres Landes." Es ist der Anfang einer zweiseitigen Präambel, der 59 weitere Seiten folgen.

Mit diesem Entwurf der Jamaika-Sondierungsergebnisse, der dem SPIEGEL vorliegt, werden die vier Parteien in die entscheidende Nacht von Donnerstag auf Freitag gehen. Es enthält noch unzählige strittige Formulierungen, die jeweils in eckige Klammern gesetzt wurden. Beinahe auf jeder Seite finden sich solche Abschnitte - was bedeutet, dass es bis zu einer möglichen Einigung noch sehr weit ist. Selbst die Präambel enthält eine eckige Klammer: "Wir wollen Integration fördern sowie Migration steuern [und begrenzen]." Das Papier enthält auch handschriftliche Anmerkungen.

Vor allem bei den inhaltlichen Knackpunkten ist man immer noch uneinig:

Beim Kapitel Flucht, Asyl, Migration und Integration beharren CDU und CSU auf einer Art Obergrenze von 200.000 Menschen jährlich. Ausdrücklich wird festgehalten, um wen es dabei geht - Flüchtlinge, Asylbewerber, subsidiär Geschützte, Familiennachzug, Relocation, Resettlement, "abzüglich Rückführungen und freiwillige Ausreisen künftiger Flüchtlinge". Die FDP wiederum schlägt vor, man solle sich bei diesen Zahlen an einem "Richtwert" der "Zugangszahlen" von 2017 orientieren mit einem "Korridor" "zwischen 150.000 und 250.000 Menschen pro Jahr".

Beim besonders strittigen Thema Migration bleiben die Positionen besonders weit auseinander: "Wir sind für mehr Ordnung und Planbarkeit auf Grundlage von Steuerungselementen wie einem Einwanderungsgesetz oder Resettlement-Kontingenten", heißt es bei den Grünen. Zudem enthält ein Vorschlag von CDU und CSU ihre alte Kompromissvariante, weil er auch ein Mitspracherecht des Bundestags eröffnet. Dort wird ein Abweichen von einer von der Union gewünschten Obergrenze von 200.000 Menschen formuliert: Sollte nämlich dieses Ziel "wider Erwarten durch internationale oder nationale Entwicklungen nicht eingehalten werden, werden die Bundesregierung und der Bundestag geeignete Anpassungen des Ziels nach unten und oben beschließen".

Beim Abbau des Solidarzuschlags beispielsweise - den die FDP zu ihrer Kernforderung gemacht hat - sind im Entwurf bislang sowohl die Höhe eines geplanten Freibetrags als auch der Umfang einer späteren Anhebung und das Datum für die endgültige Abschaffung des Soli offen. Die Grüne pochen zudem darauf, dass Gegenfinanzierung "verteilungspolitisch neutral erfolgen" müsse. Die Soli-Abschaffung ist umstritten, weil von ihr vor allem Besser- und Top-Verdiener profitieren.

Auch in der Energie- und Klimapolitik zeigen sich noch große Differenzen. So wollen Union und FDP die Kohlverstromung bis 2020 deutlich weniger reduzieren (um minus 3 bis 5 Gigawatt) als die Grünen (minus 8 bis 10 Gigawatt), die zudem ein Kohleausstiegsgesetz fordern, um die Pariser Klimaziele zu erfüllen.

Beim Mietrecht stehen sich zwei Sätze diametral gegenüber. So wollen die Grünen bei der Mietpreisbremse eine "Weiterführung und Verbesserung". Hingegen lautet der Satz von CDU, CSU und FDP: "Wir wollen die Abschaffung der Mietpreisbremse."

Papier spricht für Einigungswillen

Allein die Existenz des Papiers kann man allerdings als Indiz dafür nehmen, dass die möglichen Koalitionspartner an eine Einigung bei den Sondierungen glauben und sich darauf vorbereiten. Dafür spricht ebenfalls, dass am späten Mittwochabend auch schon die zweiseitige Präambel von den Generalsekretären beziehungsweise Bundesgeschäftsführern der vier Parteien sowie Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) verfasst wurde. "Wir sind in unseren Gesprächen noch nicht am Ziel", formulieren die Autoren. "Wir haben einen ersten Schritt getan und genug Gemeinsamkeiten erarbeitet, um die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu empfehlen."

Sollte man sich einigen, dürfte das Ergebnispapier am Ende deutlich kürzer als 62 Seiten ausfallen, weil ja die zahllosen strittigen Formulierungen wegfallen werden.

Zurzeit beraten die sechs Verhandlungsführer der möglichen Koalitionäre gemeinsam mit Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Anschließend sollen parteiinterne Gespräche stattfinden, bevor ab 18 Uhr die große Jamaika-Runde der 52 Verhandler zusammenkommt. Anschließend soll wieder in kleineren Runden sondiert werden.