GroKo-Sondierungen Stegner wirft Union Indiskretionen vor

Er selbst nutzt Twitter in intensivem Maß. Jetzt beschwert sich Ralf Stegner auf dem Onlinedienst über Indiskretionen der Union bei den Sondierungsgesprächen. "Lese viel Falsches, was angeblich vereinbart sei", wetterte der SPD-Vize dort am Mittwoch. Die Skepsis gegenüber einer Neuauflage einer Großen Koalition "war, ist und bleibt begründet".

Heute wieder ganztägig Sondierungsgespräche mit der Union - nachdem wir gestern bis kurz vor Mitternacht in der bayerischen Landesvertretung waren, ist heute das Konrad-Adenauer-Haus dran. Lese viel Falsches, was angeblich vereinbart sei.

Skepsis war, ist und bleibt begründet. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 10. Januar 2018

In einem weiteren Tweet erklärte der stellvertretende SPD-Chef: "Die Medienveröffentlichung von Halbwahrheiten, Zwischenergebnissen mit tendenziösem Spin und im Jamaikamodus aus Unionskreisen hat die schwierigen Gespräche nicht erleichtert." Auch bei seiner Ankunft zur vierten Sondierungsrunde im nasskalten und nebligen Berlin machte Stegner aus seinem Ärger keinen Hehl: "Die Stimmung ist wie das Wetter."

Juso-Chef Kevin Kühnert kritisierte die Union ebenfalls, sich nicht an das vereinbarte "Schweigegelübde" zu halten. "Deshalb kommen jetzt einseitig Informationen an die Oberfläche", sagte Kühnert, der dem Sondierungsteam nicht angehört, im ARD-"Morgenmagazin".

In den vergangenen Tagen waren aus den Sondierungen unter anderem Details zur Klima- und zur Einwanderungspolitik durchgesickert, obwohl die Delegationen von CDU, CSU und SPD Stillschweigen vereinbart hatten.

Diese 39 sondieren die Große Koalition CDU Angela Merkel, Volker Kauder, Peter Altmaier, Michael Grosse-Brömer, Volker Bouffier, Julia Klöckner, Armin Laschet, Ursula von der Leyen, Thomas Strobl, Annegret Kramp-Karrenbauer, Reiner Haseloff, Jens Spahn, Helge Braun CSU Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer, Gerd Müller, Christian Schmidt, Markus Söder, Thomas Kreuzer, Joachim Herrmann, Barbara Stamm, Manfred Weber, Angelika Niebler, Kurt Gribl, Stefan Müller SPD Martin Schulz, Andrea Nahles, Lars Klingbeil, Olaf Scholz, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Ralf Stegner, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Stefan Weil, Anke Rehlinger, Michael Groschek, Carsten Schneider

Zu Beginn des vierten von fünf Sondierungstagen begannen etliche der 15 Arbeitsgruppen am Mittwoch erneut mit ihren Beratungen. Die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD fassten zudem die Ergebnisse zusammen, die andere Arbeitsgruppen den Partei- und Fraktionschefs am Dienstag vorgestellt hatten. Später soll dann wieder die Sechserrunde mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, Schulz, CSU-Chef Horst Seehofer, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles und ihrem CDU/CSU-Kollegen Volker Kauder tagen.