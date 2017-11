Appell an Jusos Nahles nimmt den Nachwuchs in die Pflicht

An Dissens zwischen den Jungen der SPD und ihrem Vorsitzenden Martin Schulz hatte es bei dessen Auftritt am Freitagabend nicht gemangelt. Als Chef der "größten Oppositionspartei des Bundestages" wurde Schulz angekündigt - dabei sind die Sozialdemokraten von einem klaren Nein zur erneuten Großen Koalition abgerückt. Einen Tag später bemüht sich die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Andrea Nahles, als Brückenbauerin: Sie bat den Parteinachwuchs, die Erneuerung der Partei mitzugestalten.

"Wir sind einfach zu langweilig, an uns entzünden sich nicht Geister", sagte sie am Samstag beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Saarbrücken. "Wir haben zu wenig klare Kante gezeigt. Wir müssen, verdammt noch mal, besser werden. Wir müssen klarer werden." Es sei auch mehr Streit nötig. "Deswegen komme ich auch zu euch, um mich mit euch anzulegen. Es ist nicht schlimm, wenn das in dieser Partei wieder passiert."

Mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen sei eine neue Lage entstanden, sagte Nahles. "Das heißt nicht, dass wir zum Notnagel der gescheiterten Bundeskanzlerin werden. Aber dass die Jusos sich da rausnehmen, wenn wir alle vor schwierigsten Entscheidungen stehen, das geht auch nicht."

Lösung der Probleme: Merkels Unterschrift

Juso-Chef Kevin Kühnert sprach sich bereits am Vorabend für eine "inhaltliche, strukturelle und personelle" Renovierung der SPD aus. "Ich hätte aber auch gerne, dass von dieser Partei noch etwas übrig ist, was wir gestalten können", sagte er. Schulz schlug er vor, beim Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am kommenden Donnerstag das Wahlprogramm der SPD mitzunehmen und Kanzlerin Merkel (CDU) eine Unterschrift darunter abzutrotzen. Dann habe die GroKo auch die Unterstützung der Jungsozialisten.

Positiv rechneten die Jusos Parteichef Schulz an, dass er sich ihnen vor eventuellen GroKo-Gesprächen gestellt hat - das habe "der Sigmar" nicht gemacht, hieß es. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kontert dem SPIEGEL gegenüber: "Anders als Medien und Jusos: das Internet vergisst nichts". Damit spielt er auf die Berichterstattung zu seiner Rede auf dem Juso-Kongress in Nürnberg im Dezember 2013 an, auf dem er vor der Bildung der Großen Koalition für ein solches Bündnis warb - auch schon damals gegen den Widerstand der Jungsozialisten.

Nahles appelliert nun an die Jusos: "Meiner Meinung nach brauchen wir in den nächsten Wochen alle, auch die Jusos, um aus dieser ungeheuerlichen, von anderen angerührten Kacke einen guten Weg nach draußen zu finden. In welcher Form und in welcher Konstellation wir Verantwortung dabei übernehmen, ist offen und muss auch offen bleiben." Die SPD habe keinen Grund sich von irgendjemandem Druck machen zu lassen oder "über irgendjemandes Stöckchen zu springen". Nahles schloss mit den Worten: "Ich werbe heute bei euch darum, dass wir im Streit beisammenbleiben."