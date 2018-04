Nahles vor SPD-Parteitag "Ich kann das"

DieSPD hält am Wochenende einen Sonderparteitag ab. Andrea Nahles gilt als klare Favoritin für den Vorsitz der Genossen.

Eine Frau an der Spitze - das gab es in der knapp 155-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie noch nie. "Ich glaube, ich kann das, und ich kann das auch im Team mit anderen zu was Gutem machen", sagte Nahles nun in einem Interview.

Die designierte SPD-Vorsitzende will ihre Partei durch neue Akzente und ein klares Profil wieder stärken. Sie tritt am Sonntag in Wiesbaden gegen Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Die 47 Jahre alte Nahles gilt als klare Favoritin.

Die Partei war bei der Bundestagswahl 2017 unter Ex-Parteichef Martin Schulz auf ein Tief von 20,5 Prozent der Stimmen gesackt. Die SPD wollte nach der Wahl zunächst in die Opposition gehen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche von Union, FDP und Grünen kam es dann doch zu einer weiteren Großen Koalition. Der intern unter Beschuss geratene SPD-Vorsitzende Martin Schulz gab das Amt ab, Olaf Scholz führt die Partei und ihre 457.700 Mitglieder bis Sonntag kommissarisch.

Durch die harten Debatten um eine Beteiligung an einer GroKo mit der Union gab und gibt es erhebliche Differenzen. Nahles hat einen großen Erneuerungsprozess angekündigt. Lange wirft ihr zu wenig Basisnähe vor und will anders als Nahles das Hartz-IV-System abschaffen.

Nahles will um Ostdeutsche kämpfen

Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen könne es schon passieren, dass sie morgens aufwache und sich frage: "Oh, haste dir das auch gut überlegt?", sagte Nahles. Gerade in Ostdeutschland gebe es viel zu tun - hier liegt die Partei in vielen Regionen weit hinter der AfD.

Sichere Arbeit, gute Bezahlung und vernünftige Löhne stünden ganz oben auf der Agenda. Es gehe um neues Vertrauen, mehr Bürgerdialog, um neue Konzepte angesichts der Umwälzungen durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt. Die SPD müsse zeigen: "Wir sind die Kraft der Zukunft und des Fortschritts."

In der internationalen Politik will Nahles die Rolle der SPD als Friedenspartei stärken - und fordert wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehr Dialog mit Russland, um etwa die Eskalation in Syrien zu überwinden.