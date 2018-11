Andrea Nahles kommt nicht voran - sie steht noch im Stau. "A7, kennen wir ja alle", entschuldigt der Mann auf der Bühne. Lautes Gelächter unter den Genossen. Simone Lange guckt in der ersten Reihe kurz unschlüssig auf ihre Uhr und beschließt dann, auch mitzulachen. Im Frühjahr kandidierte die Flensburger Oberbürgermeisterin gegen Nahles für den SPD-Vorsitz. Es war der Höhepunkt der No-GroKo-Debatte. Lange verlor mit 28 Prozent, ein Achtungserfolg für sie, ein schlechter Start für Nahles.

An diesem Abend begegnen sich die beiden Frau nun erneut. Der 150. Geburtstag der SPD in Flensburg verpflichtet die ehemaligen Kontrahentinnen, noch einmal gemeinsam auf eine Bühne zu treten. Doch noch mehr als das stolze Jubiläum beschäftigt viele Genossen die Frage, welche Zukunft ihre Partei noch hat. Aktuell steht die SPD in den Umfragen bundesweit bei 14 Prozent.

Im Saal des Veranstaltungszentrums "Oase" im Norden von Flensburg sitzen etwa 120 meist grauhaarige Parteimitglieder. Es gibt Akkordeonmusik, mit Wurst belegte Brötchen und Sekt. Als Nahles schließlich mit Verspätung in den Saal huscht, unterbricht Lange demonstrativ gleich zweimal ihre Rede, um sich für den Besuch aus Berlin zu bedanken. Dass sie die Parteichefin allerdings immer nur beim vollen Namen erwähnt, zeigt bei den sonst duz-wütigen Genossen, wie weit die beiden wohl auseinander stehen. Nahles verzieht keine Miene.

Die Veranstaltung fällt in eine turbulente Zeit. Vor wenigen Tagen kündigte Nahles an, die SPD wolle Hartz IV endgültig hinter sich lassen. "Wir brauchen eine tiefgreifende Sozialstaatsreform", forderte die Parteichefin auf einem Debattencamp in Berlin. Es soll der Befreiungsschlag für die Sozialdemokraten werden. Die SPD kümmert sich um die kleinen Leute, das soll das Zeichen sein.

Simone Lange beansprucht für sich, diesen Kurswechsel schon vor Monaten gefordert zu haben. In ihrer Bewerbungsrede auf dem Parteitag im April entschuldigte sie sich sogar öffentlich für die umstrittenen Arbeitsmarktreformen. Fühlt sie sich jetzt also in ihrer Kritik von damals bestätigt? Darauf angesprochen, lächelt sie nur höflich und sagt dann: "Die Lernkurve der Parteispitze geht offenbar steil nach oben."

Lange will eine grundsätzliche Debatte

Dass sie das Umdenken der Parteioberen bewirkt hat, glaubt sie jedoch selbst nicht: "Die Kritik war schon vor mir da." Doch wie will die SPD in einer Koalition mit der CSU und einer CDU, die bald möglicherweise von Friedrich Merz geführt wird, ihre eigene Agenda-Politik abwickeln? Lange weiß, dass das vorerst kaum gelingen dürfte. Für sie sei die Diskussion ohnehin nur der Auftakt zu einer grundsätzlichen Debatte über das Menschenbild der SPD, sagt sie. "Ein Hartz Fünf wird uns nicht weiterhelfen."

Ginge es nach ihr, würden die Sozialdemokraten künftig noch radikaler denken. Lange setzt auf die Idee des Grundeinkommens. Doch wie genau es aussehen soll, wer es in Anspruch nehmen dürfte und wie es finanziert werden könnte, verrät sie nicht. Sie setzt darauf, bis zur nächsten Bundestagswahl gemeinsam mit Grünen und Linken neue Konzepte zu entwickeln.

SPIEGEL ONLINE Simone Lange in Flensburg

Doch selbst in ihrer eigenen Stadt halten das viele Parteifreunde für unrealistisch. Eine derjenigen, die sich das auch bei der Geburtstagsfeier der Genossen auf offener Bühne zu sagen traut, ist die Flensburger DGB-Sekretärin Susanne Uhl. "Die Forderung von Simone halte ich, gelinde gesagt, für unbedarft", kritisiert sie die Idee in ihrem Grußwort. Viele im Publikum klatschen und nicken an dieser Stelle, zwei Jusos mit Einstecktuch und Gelfrisur grinsen sich gegenseitig an.

Doch auch das Konzept von Parteichefin Nahles sorgt bei den Flensburger Sozialdemokraten für wenig Begeisterung. Die Parteichefin möchte das Hartz-IV-System nicht einfach nur abschaffen, sondern bis 2025 durch ein neues Reformpaket ersetzen. Das wären in sieben Jahren. "Bis dahin sind wir doch tot", flüstern sich zwei ältere Genossinnen kopfschüttelnd zu, als das Thema auf der Jubiläumsfeier zur Sprache kommt.

Von 1868 bis heute in wenigen Sätzen

Andrea Nahles lässt sich davon jedoch, zumindest an diesem Abend, nicht aus dem Konzept bringen. In ihrer Rede schlägt sie den ganz großen Bogen. Von 1868 bis heute sind es nur wenige Sätze. Dazwischen zählt sie die Erfolge der SPD auf, von Acht-Stunden-Woche bis Mindestlohn. Sozialdemokratische Selbstvergewisserung. Die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren nutzt sie, um auf den nach wie vor niedrigen Frauenanteil in der Politik hinzuweisen - und ihrer Rivalin in der ersten Reihe nebenbei mit feierlicher Miene die Rangordnung in der eigenen Partei zu erklären: "Simone ist die erste Oberbürgermeisterin. Und ich bin die erste Parteivorsitzende."

Lange rutscht jetzt schon nervös auf ihrem Stuhl herum. Ihre Doppelrolle als Stadtoberhaupt und SPD-Rebellin bereitet ihr an diesem Abend auch terminlich Probleme. Eigentlich wollte sie sich schon vor 15 Minuten aus dem Saal schleichen, um am anderen Ende der Stadt noch schnell ein Kurzfilmfestival zu eröffnen. Doch während der Rede von Nahles einfach abhauen? Das geht nicht.

"Weil sie weiß, dass sie dann verlieren würde"

Als Nahles erwähnt, dass die Union in dieser Legislaturperiode weniger als 20 Prozent Frauen in ihrer Bundestagsfraktion hat (es sind 19,9), werden unter den Genossen Buhrufe laut. Nahles scheint zu spüren, dass sie die mit Abstand souveränste Rednerin des Abends ist. Sie kommt jetzt in Fahrt und schreckt auch nicht davor zurück, unpopuläre Teile der Agenda-Politik zu verteidigen, die sie für richtig hält. Irgendwann sagt sie, das Ende von Hartz IV dürfe aus ihrer Sicht nicht das Ende von Sanktionen für Arbeitslose bedeuten. "Wir brauchen Leistungsgerechtigkeit!" Jetzt ist es im Saal eher ruhig.

Als Nahles vom griechischen Premierminister Alexis Tsipras schwärmt und eine europaweites Bündnis linker Kräfte zur Europawahl fordert, schleicht Simone Lange gerade mit entschuldigendem Blick auf die Uhr durch die Doppeltür des Versammlungssaals.

Unter den Genossen sind sich viele unschlüssig, wie sie die Auseinandersetzungen zwischen Lange und der Parteispitze bewerten sollen. Erneuerung finden hier alle gut, doch wofür soll die SPD stehen? Die Basis tut sich schwer. Viele loben die eigene Oberbürgermeisterin für ihren Mut, Nahles monatelang die Stirn zu bieten. Doch geht es um konkrete Inhalte, ist oft von "Unklarheit" und "Selbstdarstellung" die Rede. Ein Genosse beklagt, Lange fordere zwar überall ein Grundeinkommen, doch in den Gremien der Landespartei habe sie noch nie einen Antrag dazu gestellt. "Weil sie weiß, dass sie dann verlieren würde."

Spricht man Lange auf solche Einwände an, erklärt sie immer wieder, mit ihrem vagen Erneuerungsprogramm möglichst viele Interessierte mitnehmen zu wollen. Vor wenigen Wochen schloss sie sich dem "Aufstehen"-Bündnis von Sahra Wagenknecht an. Lange ist das bekannteste SPD-Gesicht des Projekts. Doch manche Genossen fragen sich, ob sie sich nicht verrannt hat. Will sie langfristig etwa in die Landes- oder Bundespolitik?

Nein, sagt Lange. Ihr Amtsversprechen in Flensburg sei ihr jetzt erst einmal wichtiger als alles andere. Und nach einer Pause schiebt sie hinterher: "Mein Schicksal ist ja nicht an Sahra Wagenknecht gebunden."

