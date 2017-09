SPD nach der Wahl Andrea Nahles soll neue Fraktionschefin werden

Nach dem Desaster für die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl will Parteichef Martin Schulz die SPD in Teilen neu aufstellen. So soll die bisherige Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles von Thomas Oppermann den Vorsitz der SPD-Fraktion im Bundestag übernehmen.

Parteichef Martin Schulz sagte, er sei dankbar, dass sowohl das SPD-Präsidium als auch der Parteivorstand seinem entsprechenden Vorschlag gefolgt seien. Deshalb werde er Nahles als neue Chefin der auf 153 Sitze geschrumpften Parlamentsfraktion vorschlagen.

Die SPD hatte bei der Bundestagswahl laut vorläufigem Endergebnis nur 20,5 Prozent der Stimmen erreicht - ein Rekordtief seit 1949. Schulz hatte noch am Sonntagabend angekündigt, dass die SPD nach dem Wahldebakel in die Opposition gehen werde.

"Andrea Nahles ist eine erfahrene Politikerin, die in Berlin als auch in ihrem Landesverband Rheinland-Pfalz üb er eine hohe Reputation verfügt", sagte Schulz. Die 47-Jährige hatte in der zurückliegenden Legislaturperiode etwa mit dem Mindestlohn und der abschlagsfreien Rente mit 63 wichtige Arbeitsmarkt- und Sozialreformen umgesetzt.

Schulz versprach, die Niederlage bis zum Parteitag Anfang Dezember in Gremien, Klausursitzungen und auf acht Regionalkonferenzen aufzuarbeiten. "Wir dürfen die Fehler, die gemacht worden sind, nicht wiederholen." Eine erneute große Koalition schloss der unterlegene Spitzenkandidat trotz Gesprächsangebots von CDU-Chefin Angela Merkel aus.

Der SPD-Vorsitzende wiederholte stattdessen nach dem umstrittenen TV-Auftritt in der Berliner Runde seine Angriffe auf die Bundeskanzlerin. Er nannte sie "Weltmeistern des Ungefähren", die Schulz für eine "Aushöhlung politischer Debatte" und "Schlaftablettenpolitik" vorwarf. Die Bundeskanzlerin habe "ein Vakuum entstehen lassen", in die die AfD "geschickt" stoßen konnte.

Für das schlechteste Ergebnis der SPD in der Geschichte der Bundesrepublik übernahm Schulz die Verantwortung: "Das ist auch meine Niederlage, für die ich einzustehen habe." Die SPD sei jedoch eine Partei des Mutes und "das Bollwerk der Demokratie". Das sehe man auch daran, dass nach der Bundestagswahl 1400 neue Mitglieder in die SPD eingetreten seien.