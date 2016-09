Urabstimmung SPD lässt Genossen über Wahlprogramm entscheiden

Die SPD will ihre Mitglieder so stark wie nie zuvor bei der Vorbereitung der Bundestagswahl im kommenden Jahr einbinden. SPIEGEL-Informationen zufolge will die Parteispitze alle Genossen aufrufen, über Kernpunkte des Wahlprogramms mitzuentscheiden.

Demnach sollen die 430.000 SPD-Mitglieder drei bis vier Schwerpunktthemen identifizieren, mit denen die Parteiführung in den Wahlkampf einsteigen will. Die Umsetzung dieser zentralen Themen, so der aktuelle Planungsstand, könnte auch die Voraussetzung dafür bilden, dass die SPD in eine Koalition eintritt.

Die Urabstimmung findet aller Voraussicht nach Anfang 2017 statt. Intern wird mit rund 100.000 Teilnehmern gerechnet.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte sich die Parteispitze im Willy-Brandt-Haus auf zehn erfolgversprechende Wahlkampfthemen verständigt. Grundlage ist ein Vorschlag von SPD-Chef Sigmar Gabriel. Zu den Themen zählen unter anderem die Forderung nach einer Bürgerversicherung - also der Abschaffung der privaten Krankenversicherung -, eine europäische Abrüstungsinitiative, der Kampf gegen Steuerdumping und -oasen sowie ein Bildungspakt.

Auch in anderen Bereichen gibt es erste konkrete Überlegungen. So sollen etwa an allen Schulen im Land 10.000 Sozialarbeiter beschäftigt werden. Außerdem verspricht die SPD 20.000 zusätzliche Pflegeplätze, sowie in Bund und Ländern insgesamt 15.000 mehr Polizeibeamte.

Der Ruf nach einem Einwanderungsgesetz, nach mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und einem Ausbau der digitalen Infrastruktur soll ebenfalls zum Katalog der Partei gehören.