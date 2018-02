Keine Kooperation mit AfD und Linke SPD bezeichnet Beschluss der Union als "Sauerei"

Der Beschluss der Unionsfraktion, im Bundestag weder mit der AfD noch mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten, ist bei der SPD auf scharfe Kritik gestoßen. Er halte die Gleichsetzung von AfD und Linkspartei für eine "Sauerei", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider: "Das ärgert mich wirklich sehr."

Zwar gebe es auch bei der Linken "ein paar Irre", sagte Schneider. Aber die Mehrheit stehe zur demokratischen Grundordnung. Schneider verwies darauf, dass die Linke in Thüringen mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt. Als problematisch bezeichnete es Schneider etwa, dass die Linke bei dem Antisemitismus-Antrag des Bundestags außen vor geblieben war.

Erwartungsgemäß sorgte der Beschluss auch bei den betroffenen Parteien für Ärger. "Eine komplette Verweigerungshaltung, bei Sachfragen zusammenzuarbeiten, selbst wenn inhaltliche Übereinstimmung vorliegen sollte, ist töricht und zutiefst undemokratisch", sagte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.

Gauland: Union hat sich in "politische Beliebigkeit verabschiedet"

Die Union beweise mit dem Beschluss, "dass es ihr schon lange nicht mehr um die eigentlichen Inhalte geht, sondern nur um kleingeistige, parteipolitische Trickserei", sagte Weidel weiter. Ko-Fraktionschef Alexander Gauland erklärte: "Eine Partei, die in Sachfragen keine Argumente hören will, sondern nur nach Parteibuch entscheidet, hat sich endgültig in die politische Beliebigkeit verabschiedet."

Die Linke hatte bereits am Vorabend ihre Gleichsetzung mit der AfD kritisiert. Der Entschluss sage "mehr über die CDU und CSU aus als über uns", hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Jan Korte, gesagt. Er nannte die Entscheidung "unfassbar und verantwortungslos".

Nun äußerte sich Korte auch zur Reaktion der Sozialdemokraten: "Die SPD mag den Beschluss der Union kritisieren, der eine Zusammenarbeit mit der Linken im Bundestag ausschließt", sagte er: "Aber sobald sie den Koalitionsvertrag unterzeichnet hat, gilt der Beschluss der CDU/CSU-Fraktion auch für sie."