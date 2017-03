SPON-Wahltrend SPD bleibt an Union dran

Die wöchentlichen Zugewinne waren für die SPD fast schon zur Gewohnheit geworden - jetzt geht es für die Sozialdemokraten in der Wählergunst vorerst nicht weiter aufwärts. Das zeigt der SPON-Wahltrend. Allerdings bleibt die Partei in der aktuellen Erhebung stabil auf hohem Niveau, über der 30-Prozent-Marke. Damit hält sie sich nur knapp hinter der Union. Vor allem Grüne und Linke müssen dagegen kämpfen.

Diese und andere Ergebnisse zeigt die wöchentliche Umfrage von SPIEGEL ONLINE und dem Meinungsforschungsinstitut Civey. Im Superwahljahr 2017 befragen wir Sie regelmäßig zu Ihrer Parteipräferenz - in Echtzeit, für jeden Nutzer zugänglich und mit für ganz Deutschland repräsentativen Ergebnissen.

Jede Woche ordnen wir ein, wer vorne liegt, wer verloren hat, und welche möglichen Gründe es dafür gibt. Am Ende des Artikels können Sie die Sonntagsfrage erneut beantworten.

Vergangene Woche wollten wir wissen: Welche Partei würden Sie wählen?

1. So haben Sie abgestimmt

CDU und CSU bleiben stärkste Kraft. Mit 33,6 Prozent der Stimmen hält die Union einen knappen Vorsprung vor den Sozialdemokraten. Die SPD bestätigt ihren Wert der Vorwoche und kommt nahezu unverändert auf 31,2 Prozent.

Der Eindruck bleibt: Der SPD-Höhenflug unter Kanzlerkandidat Martin Schulz scheint auch den kleinen Parteien zu schaden - vor allem den möglichen Koalitionspartnern in einem Mitte-Links-Bündnis. Bei den Grünen setzt sich der Abwärtstrend fort, sie liegen nun bei 6,7 Prozent. Die Linke kommt auf 7,6 Prozent.

Stabil zeigen sich dagegen FDP (7 Prozent) und AfD. Die Rechtspopulisten verbessern sich im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 9,4 Prozent und festigen ihre Position als drittstärkste Kraft.

Im Vergleich zum Jahresanfang hat die AfD allerdings deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Im Januar lag sie noch klar über 13 Prozent. Womöglich kosten die Partei nicht nur die Stärke der SPD, sondern auch interne Querelen Wählerstimmen. Die enormen Zuwächse der Sozialdemokraten werden im Langzeitvergleich deutlich: Seit Anfang Januar hat die Partei etwa elf Prozentpunkte zugelegt.

2. Union verliert bei jungen Wählern

CDU und CSU sacken in der Gunst der jungen Wähler weiter ab: In der aktuellen Erhebung würden nur noch knapp 22 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für die Union stimmen. In den vergangenen Wochen lagen die Konservativen in dieser Gruppe meist bei knapp unter 30 Prozent.

Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen Jung und Alt bei den Grünen. Bei den Jüngsten ist die Partei zweistellig - ihr bester Wert. Bei den über 65-Jährigen würde sie nicht einmal die Fünfprozenthürde schaffen. Für die Partei ist das ein Problem: Die Altersgruppen ab 50 stellen den größten Anteil der Wahlbevölkerung.

3. SPD bleibt in Ballungsgebieten am stärksten

Die Tendenz bleibt: Während die Union und AfD vor allem in Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte punkten können, erfahren Sozialdemokraten und Grüne in Ballungsgebieten besonders viel Zustimmung. Auffallend konstant sind dagegen die Werte der Linken. Die Partei ist in den Großstädten durchschnittlich genauso stark wie auf dem Land.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 2.3. bis 6.3.2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 5006 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Bei der Befragung nach Altersgruppen und ihrer Parteipräferenz und bei den Angaben mit Bezug auf die Bevölkerungsdichte ist die statistische Fehlertoleranz größer, sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig.

Sie wollen selbst die Sonntagsfrage beantworten? Stimmen Sie hier ab:

Hier können Sie mitmachen und sich als Teilnehmer registrieren. Den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben. Mehr zur Methodik, und wie aus den Rohdaten repräsentative Ergebnisse gewonnen werden, erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel. SPIEGEL ONLINE wertet die Ergebnisse jede Woche aus und informiert Sie über Entwicklungen und Veränderungen.