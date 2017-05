SPON-Wahltrend SPD verliert sechste Woche in Folge an Zustimmung

Die SPD hofft vergeblich auf eine Trendwende: Die Sozialdemokraten büßen bereits in der sechsten Woche in Folge an Zustimmung bei den Wählern ein.

Zwar verliert auch die Union leicht, aber der Abstand zwischen den beiden Volksparteien bleibt weiter zweistellig.

Unter den kleineren Parteien liefern sich FDP, AfD und die Linke ein Kopf-an-Kopf-Rennen - die Grünen hinken leicht hinterher. Das zeigt der aktuelle SPON-Wahltrend, der in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey erhoben wird.

Die Sozialdemokraten landen demnach diese Woche nur noch bei 25 Prozent. Die Unionsparteien erreichen immer noch 36,9 Prozent und liegen damit 11,9 Prozentpunkte vor ihrem gegenwärtigen Koalitionspartner.

So groß der Unterschied zwischen den beiden Volksparteien ist, so klein ist er bei den übrigen Parteien: FDP und AfD liegen beide bei 8,8 Prozent, die Linke folgt dicht dahinter mit 8,7 Prozent, und die Grünen landen mit 7,4 Prozent auf dem letzten Platz.

1. SPD kann den Abwärtstrend nicht stoppen

Nach den drei Wahlniederlagen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland verlieren die Genossen nun in der sechsten Woche in Folge an Zustimmung im SPON-Wahltrend.

Die gehetzte Partei versucht gegenzusteuern - und mit populären Themen bei den Wählern zu punkten: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ruft zum Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump auf, fordert eine "neue Friedenspolitik". Und Niedersachsens sozialdemokratischer Innenminister Boris Pistorius gibt den Otto Schily. Doch den Abwärtstrend können die Sozialdemokraten damit nicht aufhalten.

2. Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den kleinen Parteien - ohne die Grünen

Gelb steht neuerdings für Hoffnung - jedenfalls bei den Liberalen von der FDP. Christian Lindner und seine Partei konnten in den vergangenen drei Wochen kontinuierlich zulegen und liegen nun gleichauf mit der AfD - die ebenfalls einen leichten Zugewinn verzeichnet -, dicht gefolgt von der Linken.

Allein die Grünen können momentan bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den kleinen Parteien nicht ganz mithalten. Offenbar schätzen die Wähler die parteiinternen Streitereien seit der NRW-Wahlniederlage nicht.

3. Die Deutschen wollen alle Parteien beim TV-Wettstreit sehen

Im nächsten Bundestag werden nach jetzigem Stand sieben Parteien vertreten sein. Diese Vielfalt wollen die Deutschen auch beim TV-Wettstreit sehen. Knapp die Hälfte aller Befragten plädiert für dieses Format. Ein Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) befürworten immerhin mehr Menschen als eine große Runde ohne die AfD.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 26. bis zum 29. Mai 2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 7563 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig. Für die Zusatzfrage, welche Parteien beim TV-Duell vertreten sein sollen, wurden vom 22. Mai bis zum 30. Mai 2017 insgesamt 5017 Bürger befragt.

