Konkurrenz für Nahles Auch Dirk Diedrich aus Dithmarschen will SPD-Chef werden

Es war schon eine Überraschung, als die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange verkündete, gegen Andrea Nahles als Kandidatin für den SPD-Vorsitz anzutreten. Aber jetzt gibt es überraschenderweise noch einen dritten Bewerber: Auch Dirk Diedrich aus Dithmarschen in Schleswig-Holstein hat seinen Hut in den Ring um die Nachfolge von Martin Schulz geworfen. Das berichtete zuerst der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz).

Dietrich ist stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und Mitglied im Landesvorstand der schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten. Seine Kandidatur begründet er mit der Art und Weise, wie Nahles durch Schulz zur Parteichefin gemacht werden sollte. "Wenn Martin Andrea zu seiner Nachfolgerin erklärt, ohne dass die Partei eine echte Auswahl hat, dann trete ich gegen sie an", schreibt Diedrich in einem Beitrag auf seiner Website.

Wer eine Kontraposition beziehe, der solle diese eben auch in aller Konsequenz bis zum Ende durchdenken. "Nein, ich will diese Art der 'Wahl' nicht. Darum werfe ich meinen Hut in den Ring."

Dietrich ist Studienrat an der Beruflichen Schule des Kreises Pinneberg in Elmshorn. Dem SPIEGEL sagte er, er stehe "für das Amt des Parteivorsitzenden zur Verfügung". Für eine Kandidatur müssten ihn mehrere Ortsvereine oder der Landesvorstand nominieren.

Die Kandidatur der Flensburger Oberbürgermeisterin Lange sei für ihn kein Problem: "Ich finde es gut, wenn mehr Leute ihre Ideen einbringen möchten." Lange werde ihre Kandidatur am kommenden Montag im Landesvorstand erläutern und um Unterstützung bitten, sagte Diedrich. Er selbst strebe die Nominierung durch Ortsvereine an.

Diedrich lobte die Entscheidung, Olaf Scholz als kommissarischen Parteichef einzusetzen. "Das ist konsequent." Es sei gut, wenn jemand anderes als Nahles die Partei während des Mitgliedervotums führe. Denn von dessen Ausgang hänge ab, wer künftig an der Spitze der Partei stehe, sagte Diedrich.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.