SPD-Chef Martin Schulz durfte aufatmen - aber es war eine Zitterpartie: 56,4 Prozent der 642 Delegierten und Vorstandsmitglieder stimmten nach kontroverser Debatte auf dem Sonderparteitag für Koalitionsgespräche mit der Union. Die Parteispitze hatte zuvor noch weitere Forderungen in ihren Leitantrag aufgenommen und war den GroKo-Skeptikern so entgegengekommen. Dabei geht es um Gesundheitspolitik, befristete Arbeitsverhältnisse und den Familiennachzug.

"Ich bin froh darüber, dass die Entscheidung getroffen worden ist", sagte SPD-Vize Ralf Stegner. "Das war ein aufregender Parteitag. Sicherlich ein ganz bedeutsamer, der in die jüngere Zeitgeschichte eingehen wird." Die Stimmung in der Partei zeige, dass die SPD "viel zu tun habe, nicht nur in den Verhandlungen". Die Partei müsse in harten Gesprächen mit der Union noch einiges erreichen.

Dass die Verhandlungen voraussichtlich nicht leicht werden, zeigten schon die ersten Reaktionen aus der Union. Grundlage der nun anstehenden Koalitionsverhandlungen sei das Sondierungspapier, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Eine Vielzahl von Fragen sei noch zu klären. Es gehe jetzt darum, möglichst bald damit zu starten. Die Union strebe eine stabile Regierung an, bekräftigte die CDU-Vorsitzende. Es gehe dabei auch um wirtschaftliche Stabilität im Zeitalter der Digitalisierung sowie um soziale Gerechtigkeit.

Das knappe Ergebnis zeige, dass die Sozialdemokraten völlig zerrissen seien, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. "Es kann nicht Aufgabe der CDU sein, die SPD zu einen", sagte er mit Blick auf die vom SPD-Parteitag geforderten Nachbesserungen am Sondierungsergebnis. "Das Sondierungsergebnis gilt", betonte Bouffier.

"Das ist jetzt aber kein sehr deutliches Ergebnis, liebe SPD", schrieb die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär auf Twitter. "Nachverhandeln gibt es nicht mehr. Steht jetzt mal zu Ergebnissen und Eurer Verantwortung."

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner begrüßte die Entscheidung der SPD-Delegierten. "Glückwunsch zur Entscheidung und Bereitschaft, sich doch in den Dienst des Landes zu stellen #SPD", schrieb die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin auf Twitter.

Die SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte in ihrer Rede auf dem Parteitag gesagt: "Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite." Darauf entgegnete nun der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU): "Frau Nahles darf verhandeln. Wann's bei uns quietscht, das entscheiden wir."

FDP-Chef Christian Lindner, der sich mit den Liberalen zuvor aus den Jamaika-Sondierungen zurückgezogen und so die neue politische Lage erst möglich gemacht hatte, lobte zwar die Debatte auf dem SPD-Parteitag. Er bezeichnete das Ergebnis aber als Hypothek in den Koalitionsverhandlungen.

Auf den Rückzug der FDP aus den Jamaika-Sondierungen bezog sich auch Grünen-Chef Cem Özdemir in seinem Kommentar zu der SPD-Entscheidung:

Taschentücher wieder einpacken: gerade noch mal gut gegangen. Doch:Scheint inzw. nicht nur in #FDP eher als Bürde aufgefasst zu werden zu regieren denn als Chance. Lässt wenig Gutes erahnen. Klima & Fluchtursachen,kurz unsere Zukunft,suche ich vergeblich in #Groko . #spdbpt18 pic.twitter.com/QnTpDOsZIX

Wenn SPD und Union sich auf einen Koalitionsvertrag einigen, müssen noch die SPD-Mitglieder zustimmen. Sollte es dann tatsächlich zu einer Großen Koalition kommen, wäre die AfD die stärkste Oppositionspartei im Bundestag. Die Sozialdemokraten hätten sich nun entschieden, ihren "trudelnden Blindflug" in die Bedeutungslosigkeit fortzusetzen, sagte AfD-Parteichef Jörg Meuthen. Das Ziel der AfD, im Bund langfristig zweitstärkste Kraft zu werden, sei dadurch noch ein Stück näher gerückt. Dass die AfD-Fraktion durch eine Regierungsbeteiligung der SPD Oppositionsführerin werde, sei darüber hinaus "schön und bietet Chancen".

Die Linkem-Chefin Katja Kipping bezeichnete die SPD-Entscheidung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union als "historischen Fehler". Es drohe die "endgültige Atomisierung der deutschen Sozialdemokratie".

Kippings Co-Vorsitzender Bernd Riexinger sagte: "Die SPD begeht Harakiri." Kommissionen, Arbeitsgruppen und Halbzeitbilanzen könnten nicht darüber hinweg täuschen, dass sich in der SPD diejenigen durchgesetzt hätten, die um jeden Preis an der Macht bleiben wollten. "Wer in den kommenden vier Jahren soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden erkämpfen will, muss dies gegen die GroKo durchsetzen", sagte Riexinger. "Dazu braucht es eine starke linke Opposition, aber auch Druck von der Straße, den Gewerkschaften und den vielen zivilgesellschaftlichen Kräften. Wir sind dazu bereit."

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 12.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 12.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Man kann nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. In unserem Fall heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?