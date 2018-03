Erneuerung der SPD Irgendwas mit S...

Die SPD steht vor einem alten Problem: Wie soll sie verdeutlichen, dass sie sich von ihrem Koalitionspartner unterscheidet? Dabei haben es ihr die Unionspolitiker Horst Seehofer und Jens Spahn leicht gemacht, die profilieren sich lautstark rechts. Spahn hatte behauptet, Hartz IV bedeute nicht Armut. Subtext: Wer auf öffentliches Geld angewiesen ist, soll nicht herumjammern.

Da müsste doch jeder gestandene Sozialdemokrat dazwischengrätschen. Etwa: Die ideale Gesellschaft steht für jeden einzelnen ein, und wenn die Hilfe nicht ausreicht, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, legen alle noch was drauf. Das nennt man - irgendwas mit S...

Aber Moment: Hat sich die SPD nicht selbst jahrelang damit beschäftigt, auf wie wenig man die Grundsicherung drücken kann? "Hartz" ist nicht ein beliebiges Schlagwort, es ist das Schicksal der Partei. Auf den ersten Blick hat das nach dem VW-Manager Peter Hartz benannte Gesetzespaket nur ein paar Regeln geändert, die die Vermittlung von Arbeitslosen betreffen. Auf den zweiten hat sie einen Schlüsselbegriff der Sozialdemokratie beschädigt: irgendwas mit S , Solidarität.

Mein Wohl - das Wohl der anderen

Beides hängt zusammen, weil die Arbeitslosenversicherung alter Façon auf dem Prinzip der Solidarität aufbaute. Doch was das Wort mit dem heute angestaubten Klang bedeutet, wurde in den Debatten um die Hartz-Gesetze so oft falsch dargestellt, dass man es heute erklären muss.

Der französische Soziologe François Ewald bringt Solidarität auf die einfache Formel: "Die Verfolgung meines eigenen Wohls verpflichtet mich dazu, auch das Wohl der anderen zu wollen."

Am Beispiel der Arbeitslosenversicherung heißt das: Ich erkenne, dass ich im Falle der Arbeitslosigkeit Mittel brauche, die meine Möglichkeiten weit übersteigen. Also zahle ich einen - durchaus stattlichen - Beitrag ein, aus dem Hilfe finanziert wird.

Da ich selbst nicht weiß, wie lange ich möglicherweise mal Hilfe brauchen werde, ist es grundsätzlich egal, wie lange ein Betroffener unterstützt wird, diese Ungerechtigkeit im System akzeptiere ich, weil auch ich davon profitieren kann, wenn nötig.

Doppelte Begriffsverwirrung

In den Jahren kurz vor Hartz dagegen wurden zwei sehr unterschiedliche Verständnisse von Solidarität artikuliert: Zum einen als Synonym für unkontrollierte Geldgeschenke. Tatsächlich sind dem großzügigen Prinzip jedoch immer praktische Finanzierungsgrenzen gesetzt; selbstverständlich wird Missbrauch geahndet, im Interesse aller.

Zum anderen wurde in den Hartz-Debatten Solidarität umgedreht zur Erwartung an die Hilfsbedürftigen: Sie sollten sich doch bitte so solidarisch zeigen und die Hilfen, die ihnen zustehen, nicht in Anspruch nehmen.

Solche Argumente kamen zuerst von den Arbeitgeberverbänden, dann machte sie sich die SPD-Spitze zu eigen. Die doppelte Begriffsverwirrung hat zur Folge, dass Solidarität heute schräg und verbraucht klingt: irgendwie ein Instrument von Sozialpolitikern mit Rechenschwäche.

Aus dem alten Kampfbegriff der Sozialdemokratie ist eine Lachnummer geworden - und dafür hat die Parteispitze um Ex-Kanzler Gerhard Schröder selbst gesorgt. Mit den Hartz-Gesetzen verdrängte sie das Solidaritätsprinzip durch ein Gegenleistungsprinzip: Fördern und Fordern.

Dienstleistung und Gegenleistung

Die Unterstützung im Notfall wollte die Schröder-Regierung verstanden wissen als ein Arrangement von "hochwertiger Dienstleistung" (Schröder-Blair-Papier) und Gegenleistung. Das klingt auf zunächst gerecht und passte zum marktfreundlichen Zeitgeist. Doch wer den Job verliert, hat meist nicht die Möglichkeit zu echter Gegenleistung. Einen Job sucht er doch sowieso.

Unter den Vorzeichen der Gegenleistungsidee entstanden die Wiedereingliederungsvereinbarungen, die Arbeitslose mit dem Jobcenter abschließen, und die ihre Pflichten regeln. Und die vermeintliche moralische Verpflichtung, lieber einen Job anzunehmen, der unglücklich macht, als länger ohne "Gegenleistung" Arbeitslosengeld zu beziehen.

Bei dieser Veränderung geht es um weit mehr als nur Wortklauberei. Die alte Arbeitslosenversicherung war darauf ausgelegt, den Lebensstandard möglichst lange zu sichern. Wenn es gut lief, konnte man zwei Jahre nach dem Jobverlust ohne große Abstriche weiterleben und in Ruhe eine Stelle suchen, die passt.

Das hatte vor allem eine soziale Wirkung: Die Gefahr, als Arbeitsloser stigmatisiert zu werden, war gering.

Das hat die SPD mit den Reformen geändert. Das Drohpotential von Hartz IV ist enorm, schon weil man die Zeit guter Absicherung verkürzt und damit das potenzielle Absturztempo erhöht hat. Mit dem Ergebnis, das in keinem anderen Land der EU das Armutsrisiko für Arbeitslose so hoch ist wie in Deutschland.

Bloß nicht in Hartz IV landen

Der Gedanke, dass man auf gar keinen Fall "in Hartz IV" landen darf, hat sich in die gesamte Gesellschaft gefressen. Er beeinflusst mitunter schon die Entscheidung, wo man sein Kind in die Grundschule schickt.

Der Druck wurde auf der Grundlage einer Unterstellung erhöht, die bis heute nachwirkt: dass längere Arbeitslosigkeit letztlich der Faulheit der Betroffenen geschuldet ist. Deswegen müsse ein Arbeitsloser finanziell kurzgehalten werden, damit er sich anstrengt.

"Anreizlogik", nennt man das. Das Sanktionswesen der Jobcenter beruht darauf. Sehr viel spricht dafür, dass sie für die Mehrheit der Erwerbslosen falsch ist. Bereits 2011 etwa zeigte eine Studie: Der Zeitraum, den die Menschen arbeitslos bleiben, hat sich mit der Reform von 2005 praktisch nicht geändert. Die Jobsuche braucht halt ihre Zeit.

Mit ihrem falschen Solidaritätsverständnis hat die SPD die Schwachen unter Druck gesetzt. Sie tat so, als wären nur die Erwerbslosen betroffen, doch die Hartz-Folgen spüren indirekt alle.

Populäre Ideen, Solidarität inklusive

Es ging nicht anders, gaben sich Ex-Kanzler Schröder und seine Mitstreiter damals überzeugt. Man müsse das jetzt so machen. Basta, keine Alternative. Wenn man mit der Agenda 2010 und Hartz IV den Arbeitsmarkt erstmal wieder fitbekommen habe, dann würden schon alle einsehen, dass es richtig war. Dann würde es auch mit der SPD wieder aufwärts gehen.

Buchtipp Matthias Kaufmann:

Inzwischen erscheint der Arbeitsmarkt rosig, doch die Wähler danken es der SPD nicht. Das zumindest ist die Lesart jener Genossen, die Hartz IV und Agenda bis heute verteidigen. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Mancher in der SPD hat den Äußerungen des CDU-Politikers Jens Spahn zu Hartz IV nichts entgegenzusetzen, weil er im Grunde das gleiche denkt.

Diese Genossen haben ihre Partei unglaubwürdig gemacht. Und sie verschlimmern die Lage, wenn sie auf die gute Arbeitslosenquote pochen. Denn sie übersehen dabei andere Faktoren, zum Beispiel, dass ein Großteil des Jobbooms im Niedriglohnsektor und in der Leiharbeit stattgefunden hat.

So paradox es klingt: Die gute, alte Solidarität könnte der Partei bei der inhaltlichen Erneuerung, die sie anstrebt, helfen. Sie ist moderner als viele denken. Konzepte, die heute an der Parteibasis populär sind, fußen auf der Solidaritätsidee: die Bürgerversicherung, das bedingungslose Grundeinkommen.

Doch als ersten Schritt müsste die SPD eingestehen, welche Schäden sie mit Hartz und Agenda angerichtet haben. Davon ist bisher wenig zu sehen. SPD-Minister Olaf Scholz holt lieber den Co-Deutschlandchef der Investmentbank Goldman Sachs ins Finanzministerium.