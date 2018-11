Nach Mitgliedervotum Chaos in der Südwest-SPD

Das Ergebnis war so knapp, dass es sicherheitshalber dreimal ausgezählt wurde: Beim SPD-Mitgliedervotum über den Parteivorsitz in Baden-Württemberg hat sich Amtsinhaberin Leni Breymaier gegen Herausforderer Lars Castellucci durchgesetzt - mit gerade einmal 39 Stimmen Vorsprung bei 18.990 abgegeben Stimmen.

Nach dem Endergebnis entfielen auf Breymaier 9176 Stimmen - das sind 48,46 Prozent. Castellucci kam auf 9137 Stimmen - das sind 48,25 Prozent. Es gab 623 Enthaltungen, das entspricht einem Anteil von 3,29 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 53 Prozent. Die Partei hat in Baden-Württemberg rund 36.000 Mitglieder.

Breymaier kündigte jedoch in Stuttgart an, beim Landesparteitag am Samstag nicht mehr antreten zu wollen. Als Grund für ihren Rückzug nannte Breymaier den knappen Ausgang des Mitgliederentscheids.

Die Abstimmung war notwendig geworden, weil die vor zwei Jahren gewählte Breymaier nach Kritik an ihrer Amtsführung von Castellucci herausgefordert worden war.

Eine erste Auszählung der Stimmen am späten Montagabend hatte einen Vorsprung von Castellucci von rund 20 Stimmen ergeben. Am Dienstag zählte die Partei daraufhin sicherheitshalber noch einmal aus. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend - theoretisch können sich weitere Bewerber für den Vorsitz auch noch während des Parteitags melden.

Die Partei sei zerrissen, sagte Breymaier: "Ich glaube, dass das Konsequenzen verlangt." Sie erklärte, dass wahrscheinlich sowohl sie als auch Castellucci jeweils weniger als 50 Prozent der Stimmen in der Basisbefragung bekamen. Grund seien viele Enthaltungen.

Breymaier bot Castellucci an, nun zusammen mit ihr einen geeigneten Nachfolger zu suchen, der am Samstag auf dem Landesparteitag in Sindelfingen gewählt werden soll. Castellucci will jedoch selber antreten. Als geeignete Nachfolger werden in der Partei der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup genannt.