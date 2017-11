Scheidender SPD-Generalsekretär Heil gegen Urwahl des Parteichefs

Martin Schulz will die SPD rundum erneuern. Dafür hat der Chef der Sozialdemokraten unlängst ein Grundsatzpapier vorgelegt. Er kündigte darin unter anderem an, den Parteivorsitz künftig per Urwahl klären zu lassen. Der scheidende Generalsekretär Hubertus Heil lehnt den Vorschlag hingegen ab, den Vorsitzenden künftig von allen Mitgliedern statt nur Parteitagsdelegierten wählen zu lassen.

"Ich bin kein Fan der Idee, Parteifunktionen per Urwahl zu bestimmen. Das Parteienrecht sieht das nicht vor", sagte er der "Welt". Die SPD sei "keine Präsidialpartei". Die Entscheidung über den Vorsitz liege beim Bundesparteitag. Bei inhaltlichen Fragen sollten die SPD-Mitglieder aber "stärker beteiligt werden", so Heil.

Schulz hatte bei einer Präsidiumssitzung am Montag seine Vorschläge für einen Neuanfang vorgestellt - darunter auch die Bestimmung des Parteichefs durch eine Urwahl ab 2019. Dagegen gibt es Vorbehalte auch von anderen Spitzenleuten.

Heil geht davon aus, dass Schulz erneut für den SPD-Vorsitz kandidiert. Weitere Kandidaturen seien ihm "nicht bekannt". Zuletzt hatte Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz mehrfach die Wahlkampagne des gescheiterten Kanzlerkandidaten kritisiert, mit dem die SPD bei der Bundestagswahl auf ihr historisches Tief von 20,5 Prozent abgestürzt war.

Den Vorstoß von Scholz für einen Mindestlohn von zwölf Euro unterstützte Heil. "Diese Idee ist richtig und notwendig", sagte er der Zeitung. "Nötig ist eine Lohnuntergrenze, die vor Armut, nicht zuletzt im Alter, schützt."

Dem Nachrichtenmagazin "Focus" sagte Heil, für das SPD-Wahlkampfthema soziale Gerechtigkeit habe es zwar eine gewisse Sympathie gegeben, "aber es fehlte das klare Profil". Kritisch sieht er auch den Umgang der Partei mit der Ausländerpolitik. "Wir waren da vielleicht etwas zu schwammig."