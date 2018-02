Die SPD will angesichts der Führungskrise in der Partei offenbar wichtige Entscheidungen vertagen. So soll nach dem Willen des Generalsekretärs Lars Klingbeil die Besetzung der Ministerposten in einer möglichen Großen Koalition erst im März öffentlich gemacht werden. "Ich rate meiner Partei, dass wir Personalentscheidungen jetzt nach dem Mitgliedervotum treffen werden", sagte Klingbeil nun.

Der scheidende Parteichef Martin Schulz hatte nach massiven Protesten von der Basis angekündigt, das Außenministerium von Sigmar Gabriel doch nicht übernehmen zu wollen. Gabriel hatte wegen dieser Pläne Schulz heftig kritisiert, unter anderem war von Wortbruch die Rede.

Klingbeil bemüht sich nun offenkundig, die Konflikte in der Parteispitze mit aller Macht einzudämmen. "Ich kann jedem, der Personaldebatten anheizt oder der Personaldebatten mit einem Foulspiel begeht, nur sagen: Irgendwann gibt's die Rote Karte", sagte er. "Das ist ein allgemeiner Hinweis an die SPD."

Es gehe in den nächsten drei Wochen um die Inhalte des mit der Union ausgehandelten Vertrags. "Da steht vieles drin, was das Leben der Menschen in Deutschland verbessern wird", sagte Klingbeil. Vom 20. Februar bis 2. März können die etwa 463.000 SPD-Mitglieder darüber abstimmen. Bei einer Mehrheit für ein Ja könnte sich Angela Merkel mit den Stimmen von Union und SPD im Bundestag erneut zur Kanzlerin wählen lassen.

Zum Umbau in der SPD-Spitze kommt es womöglich deutlich schneller als bislang gedacht. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles soll bereits in der kommenden Woche zur kommissarischen Parteichefin ernannt werden, wie die "Bild-Zeitung berichtet. Die Ernennung soll demnach bereits in der für Dienstag angesetzten SPD-Präsidiumssitzung erfolgen. Klingbeil kommentierte das wortkarg: "Es wird am Dienstag eine Präsidiumssitzung geben, auf der wir über den weiteren Weg beraten."

Die bundespolitische Karriere des gescheiterten Kanzlerkandidaten Schulz steht damit unmittelbar vor dem Aus (eine Chronik zum Absturz von Martin Schulz lesen Sie hier). Bislang war vorgesehen, dass Schulz erst nach Ende des Mitgliedervotums am 2. März den Parteivorsitz übergibt und gemeinsam mit Nahles bei Regionalkonferenzen um die Zustimmung der Basis wirbt.

Sollte das SPD-Präsidium einem sofortigen Stabwechsel zustimmen, müsste Nahles binnen drei Monaten von einem Sonderparteitag gewählt werden. Dem Präsidium gehören der Parteichef und seine sechs Stellvertreter sowie Klingbeil, Schatzmeister Dietmar Nietan, der Europabeauftragte Udo Bullmann und Bundesgeschäftsführerin Nancy Böhning an. Hinzu kommen sechs Beisitzer.