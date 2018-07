Ex-Bezirksbürgermeister in Berlin Heinz Buschkowsky nennt SPD "Klugscheißerpartei"

Ist es Bitterkeit und er trauert er seinem Amt hinterher - oder steckt hinter den Aussagen tatsächlich ein Problem? Der Ex-Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, hat seine Partei in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" heftig angegriffen. Er sagte: "Der Volkspartei SPD ist das Volk abhandengekommen und sie hat es nicht bemerkt."

Besonders hart attackierte er den Berliner Landesverband der SPD. "Die SPD ist nie ein Einheitsbrei gewesen. Heute aber ist sie auf dem Weg dorthin", sagte Buschkowsky der Zeitung. "Sie ist auf dem Weg zurück zu Klassenkampf und Volkshochschulpolitik. Avantgarde des Proletariats. Eine Klugscheißerpartei."

Als ein Kernproblem seiner Partei machte der langjährige Kommunalpolitiker aus, dass es immer weniger Menschen aus Arbeiterfamilien in den Gremien gebe. "Wenn ich in den Siebzigerjahren hier in Berlin-Neukölln in eine Ortsvereinsversammlung der SPD gegangen bin, dann saßen da etwa 50 Leute, die in der Gegend zu Hause waren: Polizeibeamte, Müllfahrer, Rentner - ein Querschnitt der Stadtbevölkerung", sagte der Politiker, der sein Amt 2015 aus gesundheitlichen Gründen an Franziska Giffey aufgegeben hatte, der "Welt am Sonntag". "Wenn Sie heute in die gleiche Versammlung des gleichen Ortsverbandes gehen, dann sitzen da vielleicht acht Figuren, von denen mindestens ein Drittel erst vor sechs Monaten nach Berlin gezogen ist."

"Olle Walter (Ulbricht) stellt im Erdmöbel den Champagner kalt"

"Die SPD spendiert Geld ans Milieu." Sie unterstütze "Menschen, die weder ihren Eltern noch der Lehrerin zugehört haben", die keinen Beruf hätten, morgens zu Schichtbeginn noch im Bett lägen und deren Kinder die Schule schwänzten, sagte Buschkowsky. Er hatte bereits in der Vergangenheit mit polarisierenden und teils rassistischen Aussagen wie "Multikulti ist gescheitert" für Furore gesorgt. Sein umstrittenes Buch "Neukölln ist überall" hat ihn auch bundesweit bekannt gemacht. Es thematisiert den Alltag in dem Stadtteil, in dem viele Migranten leben und in dem es soziale Probleme gibt.

Buschkowskys aktuelle Aussagen stoßen in der Partei derweil auf Kritik. Die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und SPD-Staatssekretärin, Sawsan Chebli, schrieb lapidar: "Noch so einer, der vom SPD-Bashing lebt." Buschkowsky nahm den stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner und Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller in den Interview zudem persönlich ins Visier.

"Herr Stegner ist dem Sozi-Herzblut nur sehr schwer vermittelbar. Ihm fehlt nahezu alles dazu, eine politische Führungspersönlichkeit zu sein, hinter der man sich versammeln möchte", sagte Buschkowsky im Interview. Er schloss aus, dass Müller angesichts schlechter Zustimmungswerte noch einmal SPD-Spitzenkandidat werden könnte. "Eher fällt Schnee in der Wüste Gobi."

Während in der @welt Buschkowsky die @spdberlin auseinander nimmt, sagt Familienministerin Franziska Giffey morgen in der @morgenpost: "Nicht jammern, machen. Sicherheit und Ordnung müssen mit der SPD verbunden werden." pic.twitter.com/0Da6PwcKkA — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 21. Juli 2018

Dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD werden könne, glaubt er "noch nicht". Scholz habe als Finanzminister "die Latte seines respektablen Vorgängers bisher nicht übersprungen", sagte er der "Welt am Sonntag" mit Blick auf CDU-Vorgänger Wolfgang Schäuble. Buschkowsky forderte den Vizekanzler auf, er solle "nicht kopieren, sondern ein paar Milliarden in Schulen und Straßen, Busse und Bahnen investieren." Die SPD sollte zudem "Auto-Bosse wegen des Dieselbetruges viel stärker rannehmen." Über die "konturenlose Haltung der SPD zur inneren Sicherheit" wolle er gar nicht reden.

Längst, so Buschkowsky, werde gewettet, "dass der Linke Klaus Lederer der nächste Regierende Bürgermeister von Berlin wird. Olle Walter (Ulbricht) lässt im Erdmöbel schon mal den Champagner kaltstellen. Wir präsentieren den SED-Fritzen die Stadt auf dem silbernen Tablett." Der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Stefan Liebich, wies angesichts dieser Worte jedoch auf Folgendes hin: "Ohne die 'SED-Fritzen' wäre er gar nicht Bürgermeister geworden. Wählen ließ er sich nämlich 2001 unter anderem von der PDS." Selbstkritisch schob Liebich nach: "Nicht unsere beste Idee."

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.