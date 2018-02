ARD-Sonntagsfrage SPD rutscht auf 16 Prozent

Die SPD weist im neuen ARD-Deutschlandtrend nur noch 16 Prozent aus. Das sind nochmals zwei Prozentpunkte weniger als vor gut zwei Wochen. Die Union stagniert bei 33 Prozent. Die AfD legt leicht zu und kommt auf 15 Prozent. Ähnlich sieht es bei den Grünen aus, die nun auf 13 Prozent kommen. Die FDP verliert leicht und liegt nun bei neun Prozent. Die Linke bleibt stabil bei elf Prozent.

Fast 80 Prozent der Befragten finden es zudem richtig, dass Martin Schulz als SPD-Vorsitzender zurückgetreten ist und auf alle Ämter als Minister verzichtet. Die Zustimmung für Andrea Nahles ist zurückhaltend. Nur etwa jeder Dritte glaubt, sie sei in der Lage, die SPD wieder zu einen.

Die SPD will auf einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden über die Nachfolge des zurückgetreten Parteichefs Martin Schulz entscheiden. Präsidium und Parteivorstand haben sich für Bundestagsfraktionschefin Nahles ausgesprochen. Es haben bereits mehrere SPD-Politiker aus den hinteren Reihen angekündigt, als Gegenkandidaten anzutreten.

Bis zur Wahl wird der dienstälteste Parteivize, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, die SPD kommissarisch führen. Die Frage, wer auf Sigmar Gabriel als Außenminister folgt oder ob dieser trotz seiner Verbalattacke auf Martin Schulz weiter im Amt bleiben könnte, ist offen.

Nachdem es in der vergangenen Woche so schien, als sei für Gabriel kein Platz in einem nächsten Kabinett, hatte der Schulz hart attackiert. Er zitierte seine Tochter, die ihn mit den Worten getröstet habe: "Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht." Mittlerweile hat sich Gabriel für seine Äußerung entschuldigt.