SPD in der GroKo Die Revolution ist abgesagt

Andrea Nahles macht einen gelösten, ja fast erleichterten Eindruck, als sie am Montag an das Mikrofon im Atrium des Willy-Brandt-Hauses tritt. Die SPD-Chefin ist diesmal nicht allein gekommen, fünf Minister und einige weitere Mitglieder der Parteiführung haben sich hinter ihr versammelt.

Das Signal: Nahles steht nicht allein da, die Parteispitze hält geschlossen zu ihr.

Natürlich ist der Auftritt eine Inszenierung. Aber wahr ist auch: Die Revolution in der SPD ist vorerst abgesagt. Trotz der Wahlpleiten in Bayern und Hessen, bei denen die Sozialdemokraten jeweils mehr als zehn Prozentpunkte verloren, muss Nahles vorerst nicht um ihr Amt fürchten.

Es wird keinen Sonderparteitag über den Verbleib in der Großen Koalition geben. Juso-Chef Kevin Kühnert und der schleswig-holsteinische Landesverband hatten dies gefordert; die GroKo-Entscheidung, die regulär Ende 2019 ansteht, sollte vorgezogen werden. Eine große Mehrheit im Vorstand habe das aber abgelehnt, sagt Nahles: "Wir haben uns untergehakt und setzen auf die Kraft des Zusammenhalts."

Konkrete inhaltliche Beschlüsse fasst die SPD am Montag nicht. Nahles soll lediglich bis zum 14. Dezember klären, in welchem Stil und mit welchen konkreten Projekten die GroKo weitermacht. Dann will der SPD-Vorstand sich erneut zu einer Klausur treffen.

Die Genossen wollen also stillhalten. Mal schauen, wie es in der Koalition läuft. Abwarten, was aus CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer wird. Und vor allem: was in der CDU passiert. Wer beerbt Angela Merkel an der Spitze der Christdemokraten? Diese Frage überlagert für die SPD derzeit alles.

"Wir stehen zwischen Baum und Borke", sagt Stephan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen. Die Klärung der Frage, wie die SPD es mit der GroKo halte, verzögere sich, "weil wir erst im Dezember wissen, mit wem wir es in Zukunft zu tun haben". Annegret Kramp-Karrenbauer? Friedrich Merz? Oder doch Jens Spahn?

Die Hoffnung der Genossen: Vielleicht erledigt sich das mit der GroKo ja auch von selbst - ohne dass die SPD aktiv den Bruch vollziehen muss. Der Ball liegt nun erst mal im Feld der Union. Fast erleichtert scheint sich die SPD in die Rolle des Zuschauers zu begeben.

SPD fürchtet Neuwahlen

Dabei ist diese Strategie nicht ohne Risiko. In den Umfragen stürzt die SPD immer weiter ab, beim Online-Meinungsforschungsinstitut Civey steht die Partei nur noch bei 15 Prozent, andere Institute sehen es noch düsterer.

Das heißt: Keine Partei fürchtet Neuwahlen derzeit so sehr wie die SPD. Alle Oppositionsparteien können hoffen, ihr Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu verbessern. Und auch die Union, die in Bayern und Hessen ähnlich stark verloren hat, scheint sich nach Merkels Rückzugsankündigung stabilisieren zu können. Mit dem Versprechen, sich zumindest personell neu aufzustellen.

Andrea Nahles ist nun gerade mal etwas mehr als ein halbes Jahr Parteichefin. Seitdem wird über die Erneuerung der SPD zwar dauernd geredet. Zu sehen ist davon aber wenig.

Am Wochenende wollen die führenden Genossen mit Vertretern der Basis und Experten von außen über den künftigen Kurs diskutieren. Beim Debattencamp im Funkhaus Berlin werden rund 3000 Menschen erwartet. Das werde "bestimmt eine schöne Veranstaltung", sagt Nahles. Kurzfristige Effekte auf die Umfragenmisere dürfte das Treffen allerdings kaum haben.

"Am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen"

Zweifelhaft ist aber eben auch, ob dies bei einem Sturz von Nahles so wäre. Auch ihre parteiinternen Kritiker weisen darauf hin, dass es der Partei in den vergangenen 15 Jahren nichts gebracht habe, ständig die Person an der Spitze auszutauschen. Die Probleme der SPD lägen tiefer. Und seien eben nicht einfach mit einer neuen Chefin, einem neuen Chef zu lösen.

Weil, der als einziger Wahlgewinner der vergangenen anderthalb Jahre als möglicher Nachfolger gehandelt wird, betont am Montag, es gehe nun darum, die Partei zusammenzuhalten. "Wir haben uns in die Hand versprochen, dass wir uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen", sagt er.

Dafür dürfte es allerdings etwas mehr benötigen als einen gemeinsamen Auftritt bei einer Pressekonferenz.

