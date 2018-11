Streit über Werbeverbot für Abtreibung Juso-Frauen kämpfen gegen Paragraf 219a

Im Koalitionsstreit um den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, machen führende Juso-Frauen nach SPIEGEL-Informationen Druck. In einem Brief fordern sie die Abgeordneten der SPD-Fraktion auf, sich für die Freigabe der bald anstehenden Abstimmung im Bundestag einzusetzen. Auf diese Weise wollen sie eine Mehrheit für die Streichung des umstrittenen Paragrafen organisieren.

Der Konflikt schwelt bereits seit Beginn der Großen Koalition. SPD-Parteivorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahles versuchte damals gegen die Stimmen der Union einen Antrag der SPD zur Streichung einzubringen - sie sah sich dazu berechtigt, da die SPD den Antrag bereits vor dem Beginn der Koalition eingebracht hatte.

Der damalige CDU-Fraktionschef Volker Kauder hatte Nahles jedoch inständig gebeten, den Antrag zurückzuziehen. Sie gab schließlich nach, was zu Protest in ihrer Partei führte. Die SPD forderte von der CDU eine gemeinsame Lösung bis Herbst 2018. Noch im Oktober hat SPD-Justizministerin Katarina Barley betont, dass sie optimistisch sei, im vorgegeben Zeitrahmen eine Lösung zu finden.

Juso-Frauen nennen 219a ein Informationsverbot, kein Werbeverbot

In dem Schreiben der Juso-Frauen heißt es, die Regelung sei "in Wahrheit ein Informationsverbot und muss ersatzlos gestrichen werden". Weiter schreiben sie: "Wir wollen nicht länger warten."

Weil die Union an dem Paragrafen festhält, seien viele Ärzte verunsichert. Sie riskierten Strafen, wenn sie öffentlich über Abtreibungsangebote informieren. "Wir haben keine Lust, uns weiter von einem überkommenen Paragrafen bevormunden zu lassen", sagt Katharina Andres, stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende.

Der Aufstand der jungen Frauen stellt die SPD vor ein Dilemma: Würde die Fraktionsspitze die Abstimmung zur Gewissensentscheidung erklären, käme das einem Koalitionsbruch gleich. Mit den Stimmen der FDP, der Linken und der Grünen hätten die Genossen eine Mehrheit für die Abschaffung des Paragrafen. Radikale Abtreibungsgegner nutzen den Paragrafen, um Ärzte anzuzeigen, die Abtreibungen vornehmen.

Erst Mitte Oktober wurde ein Urteil gegen die Ärztin Kristina Hänel in zweiter Instanz bestätigt. Hänel hatte auf ihrer Website darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführe.

