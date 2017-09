Martin Schulz in der ARD-"Wahlarena" "Ich kämpfe jetzt einfach mal um Ihr Vertrauen"

Er will gar nicht mehr aufhören zu reden. Und als die ARD-"Wahlarena" schließlich zu Ende ist - zwei Minuten über der Zeit - sieht man Martin Schulz noch einmal sehr zufrieden in die Kamera schauen.

"So was wie hier müsste ein Bundeskanzler einmal im Monat machen", ist sein letzter Satz an diesem Abend. Schulz würde als SPD-Kanzlerkandidat wohl am liebsten jeden Tag Bürgersprechstunden zur besten Sendezeit absolvieren, der direkte Kontakt zu den Menschen liegt dem Mann, der jahrelang Bürgermeister seiner rheinischen Heimatstadt Würselen war.

Aber mehr als drei Veranstaltungen in diesem Format gab es nicht im Wahlkampf, Amtsinhaberin Angela Merkel von der CDU und ihr SPD-Herausforderer durften jeweils bei RTL, ZDF und ARD die Fragen von Bürgern beantworten. Diesmal, wie bei Merkel vor einer Woche, wieder in der Kulturwerft Gollan in Lübeck, 150 Wähler aus der ganzen Republik wurden dazu repräsentativ ausgewählt.

DPA Martin Schulz

In wenigen Tagen wird gewählt, der Abstand der SPD auf die Union bleibt deutlich in den Umfragen, auch der Vorsprung von Merkel im direkten Vergleich mit Schulz. Aber der Sozialdemokrat hofft weiter auf die vielen Unentschlossenen im Land. Und er hat sich noch zentrale Forderungen für den Endspurt aufgehoben. In Lübeck kündigt Schulz einen "Neustart" in der Pflege an: besseres Personal, bessere Bezahlung - und mehr Plätze.

Wie liefen die 77 Minuten in der ARD-"Wahlarena"?

Um diese Themen ging es: Staatsfinanzen, Problem der steigenden Mieten und Preise für Wohneigentum, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Altersabsicherung für nicht berufstätige Mütter, Qualifizierung für Langzeitarbeitslose, Integration von Flüchtlingen, Dieselskandal - vor allem Schadensersatzmöglichkeiten/Stichwort "Musterfeststellungsklage", Umgang mit ausländischen Staats- und Regierungschefs wie Trump oder Erdogan, Krankenversicherung/Bürgerversicherung, Pflegemängel, Erwerbsunfähigkeit wegen Krankheit, Waffenexporte/Rüstung, Innovationsförderung, Bildung, Umgang mit übrig gebliebenen Lebensmitteln

Die beste Frage: Annett Hackebeil kommt aus dem Erzgebirge und bringt den SPD-Kanzlerkandidaten erst mal ziemlich aus dem Konzept. Die Sächsin will wissen, was Schulz dafür tun würde, Mütter im Alter ordentlich abzusichern. Sie sei nämlich Mutter von sechs Kindern, erzählt die Sächsin - und rattert ihre unterschiedlichen Jobs herunter: Taxifahrerin, Eventmanagerin, Köchin, Motivationstrainerin. "Und das alles ohne Wochenendaufschlag", sagt sie.

DPA Zuschauerin Hackebeil

Es dauert einen Moment, bis Schulz begreift, dass Frau Hackebeil damit ihre Aufgaben als Mutter beschrieben hat. Schließlich sagt er: "Ich war einen Moment aufgewühlt", denn die Schilderung erinnere ihn an seine Mutter. Diese habe auch fünf Kinder großgezogen - und später eine sehr kleine Rente bekommen. Sein Versprechen an die Fragestellerin: "Ich will Ihren Mietenbescheid ändern, um das klar zu sagen."

Schulz' bester Moment: Die Dame mit dem rötlichen Oberteil hat zu Hause einen krebskranken Mann, ein weiterer Familienangehöriger ist ebenfalls schwer krank. Sie ist der Meinung, dass die Politik sich um solche Schicksale zu wenig kümmere. "Wo bleibt denn da der Mensch?", fragt sie den SPD-Kanzlerkandidaten. Ihr Vorwurf: "Nur so lange wir parieren, sind wir gut."

Es ist ein heikler Moment: Schulz wird ihr keine konkrete Antwort geben können, die sie befriedigt. Also versucht er es genauso emotional. "Sie mögen dieses Gefühl haben - und das verstehe ich auch", sagt er. Und räumt ein, dass er nicht 82 Millionen Einzelschicksale in Deutschland lösen könne. "Aber mir geht das nahe", sagt der SPD-Chef. "Ich kämpfe jetzt einfach mal um Ihr Vertrauen." Und fügt hinzu: "Glauben Sie es mir, Ihr Schicksal ist mir nicht egal." Auch, wenn ihr das praktisch erst mal wenig hilft: Die Frau klatscht begeistert.

Schulz' schwächster Moment: Kurt Koch ist der Meinung, dass es Deutschland sehr gut gehe, der Staat dafür aber zu wenig Schulden tilge. Was also werde Schulz in dieser Hinsicht tun? "Klare Antwort", sagt der Sozialdemokrat - und bleibt dann doch eher unklar in seiner Antwort. Tatsächlich will Schulz nämlich deutlich mehr investieren als die bisherige Bundesregierung: vor allem in Schulen, Straßen, Breitbandausbau. Nach Meinung von Schulz würde das die Konjunktur so beleben, dass dadurch wieder höhere Steuereinnahmen generiert werden, der Staat also mehr Geld einnimmt. Aber zunächst kostet es Geld, das man sonst zum Schuldenabbau verwenden könnte. "Wir müssen investieren und Schulden tilgen", sagt Schulz. Herr Koch wirkt wenig überzeugt.

Antwort mit Streitpotential: Aus Bayern ist ein Mann in Anzug und Krawatte in die Kulturwerft Gollan gekommen, der von Schulz wissen möchte, wie der SPD-Kanzlerkandidat die Innovationskraft und Erfinderpotentiale in Deutschland besser fördern würde. Schulz' Antwort ist ein bisschen wolkig - an einem Punkt aber erstaunlich: Als Kanzler würde er dafür sorgen, dass Deutschland mehr Risikokapital bereitstelle. Also staatliches Risikokapital? Die Bedingungen für Risikoinvestoren zu verbessern, das könnte der Staat eventuell tun. Aber doch sicher nicht Steuergeld als Risikokapital einsetzen.

Fazit: Der Montag war ein guter Start in den Wahlkampfcountdown für Martin Schulz. Sollte er nach der Wahl noch weitere Bürgersprechstunden dieser Art zu bewältigen haben, sollte sich der Sozialdemokrat allerdings eines abgewöhnen: geografisches Heranwanzen à la "Sie kommen aus Malente? Ich kenne Malente ". Das hat kein Kanzlerniveau.