GroKo-Kritiker Kühnert "Lasst das am besten uns Jusos machen"

Es sind zwei Gesichter, die Kevin Kühnert an diesem Abend im Willy-Brandt-Haus präsentiert. Zunächst erleben die rund 200 Gäste in der SPD-Zentrale jenen Mann, den sie kennen, den GroKo-Kritiker und Gegenspieler der Parteispitze: "Ich möchte mich nicht an Gute-Laune-Pressekonferenzen in Meseberg gewöhnen", schimpft der Juso-Chef - und meint damit den zahmen Auftritt von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz neben Kanzlerin Angela Merkel nach der Koalitionsklausur.

Doch die großteils jüngeren Gäste bekommen auch einen neues Gesicht Kühnerts zu sehen. Er kann auf einmal loben: "Die Debatten im Parteivorstand sind besser geworden", sagt der 28-Jährige. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil bekommt ein paar freundliche Worte. Dass dieser besonders strenge Hartz-IV-Sanktionen für junge Menschen abschaffen wolle, habe ihn gefreut, sagt Kühnert. "Da hat er uns an seiner Seite."

Was ist denn da los? Ist der Anführer der No-GroKo-Bewegung in der SPD plötzlich zahm geworden?

Das dürfte niemand bestätigen, der Kühnerts Auftritt am Mittwochabend erlebt hat. Deutlich wurde jedoch, dass der Juso-Vorsitzende eine neue Rolle sucht. Auf Dauer nur die innerparteiliche Opposition gegen das Bündnis mit der Union anzuführen, reicht ihm nicht. Er will seine neue Bedeutung nutzen, um den Kurs der SPD entscheidend zu verändern - und zwar nach links.

Die Regelsätze bei Hartz IV müssen erhöhten werden, fordert Kühnert, ebenso der Mindestlohn. Eine Kindergrundsicherung müsse her und eigentlich gehörten die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger generell abgeschafft. "Eine Grundsicherung ist eine Grundsicherung ist eine Grundsicherung", ruft Kühnert und bekommt lautstarken Applaus.

"Entscheidungen, die manchen weh tun werden"

In den vergangenen Wochen hat der Juso-Chefs enorm an Selbstvertrauen zugelegt. Die Niederlage beim Mitgliedervotum habe zwar weh getan, sagt er. Aber: "Wir Jusos sind so stark wie ganz, ganz lange nicht. Wir sind ein echter Faktor in der SPD geworden und diesen Status geben wir nicht mehr her."

Von der Parteispitze fordert Kühnert die Leitung einer der vier Lenkungsgruppen im Programmprozess, konkret jener, die sich mit Arbeitsmarkt und Sozialstaat beschäftigen soll. Bei der Korrektur der Agenda-Politik von Gerhard Schröder müsse es "Entscheidungen geben, die manchen weh tun werden", sagt er. "Lasst das doch am besten uns Jusos machen."

Führende Genossen nehmen das neue, konstruktiv-kritische Auftreten Kühnerts wohlwollend zur Kenntnis. Er werde sicherlich eine wichtige Rolle bei der programmatischen Neuaufstellung der Partei übernehmen, sagen sie. Doch über die Leitung der Lenkungsgruppen werde erst nach dem Parteitag am 22. April entschieden, heißt es auch. Besonders den Parteirechten vom Seeheimer Kreis dürften die forschen Ideen zur Abkehr von der Agenda-Politik des Förderns und Forderns zu weit gehen.

"Weiter die SPD piksen"

Bei den Besuchern im Willy-Brandt-Haus kommt Kühnerts Auftritt dagegen nahezu einhellig gut an. "Das könnte ein Stil sein, mit dem die Jusos ihre laute Stimme in der SPD beibehalten", lobt der 24-jährige Nils Peters. "Man muss sehr kritisch gegenüber der GroKo sein und das war er", sagt Svenja, 23.

Eda, 21, ist noch kein Mitglied, überlegt aber einzutreten: "Daumen hoch für die Jusos, Daumen runter für die SPD", sagt sie. "So wie heute war es genau richtig. Die Jusos müssen die SPD weiter piksen."

Kühnert dürfte das nicht reichen. Gepikst hat er die Parteispitze bis zum Mitgliedervotum. Jetzt will er mehr.

