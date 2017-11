Jamaika-Abbruch Jetzt gerät die SPD unter Druck

Eigentlich wollte Martin Schulz am Montag über die Erneuerung seiner Partei reden. Nach der herben Schlappe bei der Bundestagswahl hatten sich die Sozialdemokraten klar festgelegt: keine neue Große Koalition. In der Opposition, so der Plan des Parteichefs, sollte die SPD in aller Ruhe wieder zu Kräften kommen, sich reformieren, auch personell neu aufstellen. Wie das gehen soll, wollte Schulz am Nachmittag der Öffentlichkeit erklären.

Doch die FDP hat seine Pläne durchkreuzt.

Die Liberalen ließen in der Nacht die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen platzen. Somit ist klar: Deutschland wird nicht von einer Jamaika-Koalition regiert. Und plötzlich richten sich wieder alle Augen auf die SPD.

Bayerns CSU-Innenminister Joachim Hermann erklärte, man werde nun "noch einmal versuchen, ob die SPD doch zu Gesprächen bereit ist". Und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte, "die SPD muss sich überlegen, ob sie weiter in der hämischen Ecke bleibt" - oder ob sie bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. "Jetzt ist erst einmal die SPD dran."

Tatsächlich wächst nach dem Jamaika-Aus der Druck auf die Sozialdemokraten. Das Bündnis aus Union und SPD bleibt bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag neben Schwarz-Grün-Gelb die einzige realistische Regierungsoption. In der Hoffnung, die anderen Parteien würden das schon irgendwie regeln, hatte Parteichef Schulz der Großen Koalition aber bereits am Wahlabend Ende September eine Absage erteilt. Nicht noch einmal wollten die Sozialdemokraten erleben, wie sie in einem Bündnis mit der Merkel-Union aufgerieben werden.

"Kein Mandat für Große Koalition"

Zumindest die Parteilinken in der SPD beeilten sich nun, die Beharrlichkeit der Sozialdemokraten zu betonen. "Es gibt kein Mandat für eine Große Koalition", sagte SPD-Vize Ralf Stegner am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Dies gelte unabhängig davon, ob die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wieder antrete. "Die SPD ist nicht das Ersatzrad am schlingernden Wagen von Frau Merkel", beteuerte Partei-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel.

Die entscheidende Frage ist nun, ob die SPD diesen Kurs halten kann. Zumindest steht fest: Die gewünschte Erholungsphase bekäme die SPD allenfalls im unwahrscheinlichen Fall einer schwarz-gelben Minderheitsregierung. Sollte es dagegen zu Neuwahlen kommen, muss die Partei in Rekordzeit eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen.

Video: Stellungnahme von FDP-Chef Christian Lindner

Video DPA

Dabei sind die internen Machtkämpfe noch längst nicht ausgefochten. Mit Spannung wird der Parteitag in rund zwei Wochen erwartet - dann entscheidet sich auch, ob Schulz an der Spitze bleibt oder ob ein anderer Sozialdemokrat die Führung übernimmt. Und: Bei Neuwahlen könnte die Partei weiter absacken.

Keine rosigen Aussichten für die SPD. Nicht völlig ausgeschlossen also, dass es sich die Partei mit der Großen Koalition doch noch anders überlegt - mit dem Verweis auf ihre staatspolitische Verantwortung.

Am Vormittag gab es dann auch zumindest ein vorsichtiges Signal der Öffnung: Eine angesetzte Pressekonferenz von Martin Schulz wurde um einige Stunden verschoben. Stattdessen erklärte Generalsekretär Hubertus Heil vor der Presse, man werde das "weitere Vorgehen" nun in den Gremien der SPD beraten. Eine klare Absage klingt anders.

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 12.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 12.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Man kann nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. In unserem Fall heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.