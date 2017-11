Schwierige Regierungsbildung SPD-Linker fordert "vierten Weg" statt GroKo

Für eine lockere Form der Regierungszusammenarbeit zwischen Union und SPD hat sich der Sprecher der Parlamentarischen Linken der Sozialdemokraten im Bundestag, Matthias Miersch, ausgesprochen.

"Wir sehen keine Basis für eine große Koalition", sagte der Parteilinke im Deutschlandfunk. Als Alternative schlug er feste Vereinbarungen in Kernfragen wie der Europa- oder Haushaltspolitik vor, ohne ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten bei anderen Themen auszuschließen.

Miersch sprach in diesem Zusammenhang von einem "vierten Weg" neben den Optionen Große Koalition, Neuwahlen oder Minderheitsregierung. Eine Kooperationsvereinbarung könne "dieses starre Gerüst" einer Koalition vermeiden, ohne damit zu der Unsicherheit zu führen, die vielfach als Nachteil einer Minderheitsregierung genannt wird.

Bei der von ihm vorgeschlagenen Lösung könnten sogar alle Beteiligten "im Kabinett gemeinsam vertreten sein", sagte Miersch weiter. "Aber sie sind nicht so starr immer zum Beispiel an eine Einstimmigkeit in allen Themen gebunden, wie wir das bei Koalitionen kennen."

Jusos gegen, Parteirechte in der SPD für eine GroKo

In der SPD herrscht derzeit Uneinigkeit, ob man sich auf eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses einlassen soll. Vor allem die Jusos hatten sich vehement dagegen ausgesprochen und sich als "Bollwerk gegen Große Koalitionen" positioniert.

Die Argumente gegen eine GroKo seien "nach wie vor hochaktuell", betonte auch Miersch. "Es muss noch etwas zwischen Neuwahlen und Großer Koalition geben."

Seine Vorbehalte gegen eine Neuauflage der Großen Koalition begründete Miersch damit, dass nach den vergangenen vier Jahren "alle Gemeinsamkeiten ausgepresst" gewesen seien. Zudem habe die von Angela Merkel geführte Regierung vereinbarte Vorhaben wie die Solidarrente oder das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit nicht umgesetzt. Daher fehle nun bei der SPD das notwendige Vertrauen.

Die SPD hatte sich am Freitag zu Gesprächen mit der Union über eine Regierungszusammenarbeit bereit erklärt. Parteichef Martin Schulz betonte allerdings auch, die bedeute keine Vorentscheidung in Richtung einer großen Koalition.