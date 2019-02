Podcast "Stimmenfang" Tschüs, Hartz IV - hallo, Hoffnung!

Nach monatelangem Umfragetief präsentierte sich die SPD-Führung am Wochenende euphorisiert. Ein neues Konzept zur Sozialstaats-Reform inklusive weitgehender Änderungen bei Hartz IV lässt die Parteispitze hoffen, dass es in Umfragen bald wieder aufwärts geht. Im Podcast erklärt SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Christian Teevs, was die SPD nun anders machen will und welche Hürden sie dabei überwinden muss.

Bei einem Mitglieder-Stammtisch fragt Sandra Sperber, wie die geplante Abkehr von Hartz IV bei der SPD-Basis ankommt. Außerdem berichtet SPIEGEL-Reporter Christoph Hickmann von seinen Treffen mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder und dem ehemaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel. Beide hatten Andrea Nahles noch vor Kurzem kritisiert. Werden die SPD-Granden die geplante Kurskorrektur nun torpedieren?

