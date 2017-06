Debatte nach Kabul-Anschlag Schulz will vorerst nur Gefährder nach Afghanistan abschieben

Martin Schulz hat nach dem verheerenden Anschlag von Kabul eine Aussetzung der Abschiebungen nach Afghanistan gefordert - zumindest bei einem Teil der Betroffenen. Der SPD-Kanzlerkandidat sagte in Berlin, bis eine neue Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes zur Sicherheitslage am Hindukusch vorliege, sollten keine Menschen dorthin zurückgeschickt werden - mit Ausnahmen. Dies sollte nämlich nicht für Kriminelle und terroristische Gefährder gelten.

Auf den ersten Blick stellt sich Schulz damit gegen Kanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Politikerin hatte betont, grundsätzlich an Abschiebungen festhalten zu wollen.

Bei genauerem Hinsehen unterscheidet sich Schulz' Position allerdings weniger von der Linie Merkels als er wohl weismachen will. Auch die Kanzlerin hatte erklärt, man wolle sich bei Abschiebungen auf Straftäter "konzentrieren". Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte in der Vergangenheit nach Abschiebeflügen gesagt, ein großer Teil der betroffenen Afghanen seien verurteilte Straftäter. Man schiebe Straftäter "eher" ab als andere.

Schulz hielt sich in einem anderen Punkt nicht ganz an die Fakten. "Ich selbst bin der Meinung, dass erst einmal keine Kinder und Frauen nach Afghanistan abgeschoben werden dürfen", sagte Schulz. De facto sind nach Regierungsangaben unter den seit Dezember 2016 in Sammelflügen etwas mehr als 100 abgeschobenen Afghanen ausschließlich alleinstehende Männer.

90 Tote bei Selbstmordanschlag

Bei einem Selbstmordanschlag waren am Mittwoch nahe der deutschen Botschaft in Kabul mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Daraufhin war erneut Kritik aus den Reihen der Opposition an der bisherigen Abschiebepraxis laut geworden. Nach Auffassung der Bundesregierung gelten einige Gebiete in Afghanistan als ausreichend sicher.

Schulz sagte, nach einem Gespräch mit seinem Parteifreund, Außenminister Sigmar Gabriel, gehe er davon aus, dass die Lageanalyse "relativ zügig" abschlossen werde. Bundesinnenminister de Maizière (CDU) hatte zuvor erklärt, Gabriel und er seien sich einig, "dass in maßvoller, bestimmter Weise Rückführungen nach Afghanistan zumutbar und notwendig sind". Das betreffe insbesondere Straftäter. Bei dieser Linie werde es bleiben.

Das Thema überlagerte nun die Pressekonferenz von Schulz, bei welcher der zuletzt in die Defensive geratene Kanzlerkandidat mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius eigentlich die neuen SPD-Pläne zur inneren Sicherheit präsentieren wollte.

Schulz und wollen demnach mit schärferen Positionen in den Wahlkampf ziehen. Unter anderem fordern die beiden die Einführung einer europäischen Grenzschutzpolizei und den Aufbau einer EU-Behörde nach dem Vorbild der US-Bundespolizei FBI.