Streit zwischen SPD und CSU Schulz verbittet sich Dobrindts Sticheleien  

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat die Sticheleien von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisiert. Er halte nichts "von derartigen Profilierungsversuchen auf Seiten der Union", sagte Schulz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Wir wären alle gut beraten, den Verhandlungspartner nicht in dieser Weise zu attackieren." Er sei sehr stolz darauf, wie die SPD verhandelt habe. "Deshalb halte ich diese Art von aggressiver Rhetorik für völlig fehl am Platz."

Die SPD-Spitze bemüht sich trotz großer Skepsis in der Partei intensiv um eine Zustimmung für eine Neuauflage der Großen Koalition. Vor dem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn steigt die Nervosität bei führenden Genossen. Parteichef Schulz wirbt am Abend in Düsseldorf um Delegierte aus Nordrhein-Westfalen. Dem größten Landesverband kommt mit 144 von 600 Delegierten entscheidende Bedeutung zu.

Dobrindt hatte von der SPD ein klares Bekenntnis zu den Sondierungsergebnissen gefordert. Die Partei müsse die Inhalte nun positiv darstellen. "Ich könnte zwar, aber ich will eigentlich nicht vor dem SPD-Parteitag reden", sagte der ehemalige Bundesverkehrsminister. "Zur Not würde ich diese Funktion auch noch übernehmen."

Der CSU-Landesgruppenchef verteidigte außerdem seine Äußerungen zum "Zwergenaufstand" in der SPD. "Ich schüre gar nichts", sagte Dobrindt. Er habe der SPD eigentlich nur Mut zusprechen wollen. Bereits seit der Bundestagswahl habe er außerdem für eine GroKo geworben, man könne aber die SPD nicht "in der Sänfte in die Koalition tragen".

Unionsfraktionschef Volker Kauder forderte dagegen offenbar Zurückhaltung gegenüber der SPD ein. Die Sozialdemokraten hätten eine schwierige Woche vor sich, sagte Kauder laut der Nachrichtenagentur dpa in einer Fraktionssitzung: "Die SPD sollten wir auf ihrem Weg in Ruhe lassen." Man habe ein Interesse daran, dass das Land eine Regierung bekomme.