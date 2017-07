SPD-Wahlprogramm Schulz will Staat zu Investitionen verpflichten

Die Umfragen sind im Keller, nun will SPD-Chef Martin Schulz mit dem Thema Wirtschaft punkten. Am Sonntag stellt er seinen Plan für ein modernes Deutschland vor, der den nächsten Bundesfinanzminister nach SPIEGEL-Informationen zu mehr Ausgaben für Schule oder Straßen zwingen soll.

So will die SPD in der nächsten Legislaturperiode eine Investitionspflicht des Staates einführen. Sobald die Haushaltslage des Bundes Spielräume lasse, müssten die Mittel unter anderem in moderne Glasfasernetze, Verkehrswege sowie Forschungs-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen fließen, heißt es in dem Schulz-Papier.

Dazu wollen die Sozialdemokraten eine "Mindestdrehzahl für Investitionen" vorgeben, die in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes verankert werden soll. Mithilfe der neuen Vorschrift wollen die Genossen in den kommenden vier Jahren zusätzliche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur im Umfang von 30 Milliarden Euro ermöglichen.

SPD setzt verstärkt auf Wirtschaftsthemen

Der Schulz-Plan hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Ziele. Nachdem die Sozialdemokraten zu Beginn des Wahlkampfes auf das Thema soziale Gerechtigkeit gesetzt haben, wollen sie sich nun auch als Wirtschafts- und Innovationspartei profilieren. Ihr Plan: Der Staat soll bei der Verbesserung der Infrastruktur eine größere Rolle spielen als bisher.

"Wer die Zukunft sichern will, muss für weniger Staus, besseres Internet sowie moderne Schulen und Berufsschulen sorgen", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil dem SPIEGEL.

Zugleich fordern die Sozialdemokraten, den wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik nicht mehr "allein am Wachstum des Bruttoinlandsprodukts" festzumachen. Der Jahreswirtschaftsbericht soll deshalb "zu einem Jahreswohlstandsbericht weiterentwickelt" werden, heißt es in dem Schulz-Papier. Dazu müssten "zum Beispiel die Entwicklung der Einkommensverteilung oder Teilhabe- und Bildungschancen klarer dokumentiert werden".

An dem Programm haben SPD-nahe Ökonomen wie der frühere Chef des Sachverständigenrates Bert Rürup oder der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Henrik Enderlein mitgeschrieben.