SPD Mehrheit für Sigmar Gabriel als Außenminister

Sigmar Gabriel (SPD) kommt momentan gut an bei den Wählern: Dem neuen ZDF-"Politbarometer" zufolge gaben 67 Prozent aller Befragten an, sie fänden es gut, wenn Gabriel Außenminister bliebe. Bei den SPD-Anhängern fand sich sogar eine Mehrheit von 77 Prozent.

Er selbst würde bei einer GroKo-Neuauflage ebenfalls gerne Außenminister bleiben, will aber eigenen Angaben zufolge nicht um das Amt kämpfen. Dem 58-Jährigen werden nur geringe Chancen eingeräumt. Die Parteispitze betrachtet den umtriebigen Gabriel als zu unberechenbar.

In der Top-Ten-Liste der wichtigsten Politiker liegt Gabriel im "Politbarometer" mit einem deutlich verbesserten Wert von 1,7 (Anfang Februar 1,3) auf Platz zwei hinter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU/1,9). Kanzlerin Angela Merkel (CDU) folgt auf dem dritten Platz (1,4, zuvor 1,2).

Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles liegt auf Platz fünf mit einem Wert von 0,3 (zuvor 0,4). Mit Abstand letzter ist Martin Schulz. Der zurückgetretene SPD-Chef wird auf der Skala von +5 bis -5 mit -0,9 bewertet, Anfang Februar lag er noch bei 0,0. Vor einem Jahr führte Schulz die Liste mit 2,0 noch an.

SPD verharrt im Umfragetief

In der Sonntagsfrage macht die Union Boden gut. Sie käme bei der ZDF-Umfrage auf 33 Prozent, wenn am Sonntag gewählt würde. Das ist ein Plus um zwei Punkte im Vergleich zu Anfang Februar.

Die SPD verliert dagegen zwei Punkte auf 17 Prozent. Auch im jüngsten SPON-Wahltrend verharrt die Partei im Umfragetief, erreicht nur noch bei den Wählern, die älter als 65 Jahre alt sind, mehr als 20 Prozent.

Die AfD kommt im "Politbarometer" auf unverändert 14 Prozent, die Grünen auf 12 (-2), die Linke auf unverändert 11 Prozent und die FDP auf 8 Prozent (+1).