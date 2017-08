SPD-Ministerpräsident Weil Ausgebremst

Vor einigen Wochen stand Stephan Weil in einem Windkanal - was man halt so macht als Ministerpräsident auf Sommerreise - und sagte: "In der Politik wie im richtigen Leben muss man sich dem Wind von vorne stellen, aber auch sehen, dass man wieder herauskommt, wenn der Wind zu stark wird."

Ende Juni war das, Weil hatte gerade ein bisschen Ärger wegen einiger Ungeschicklichkeiten seiner Landesregierung bei der Vergabe von PR-Aufträgen. Ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was ihm in diesen Tagen um die Ohren braust.

Weil, 58, verlor erst am Freitag seine Mehrheit im niedersächsischen Landtag, nachdem die Grünen-Politikerin Elke Twesten in die CDU-Fraktion übergetreten war, dann machte die "Bild am Sonntag" publik, dass er vor zwei Jahren einigen VW-Mitarbeitern seine Regierungserklärung zur Prüfung vorgelegt hat. Nebenbei steckt der Autobauer in der Diesel-Affäre, die für das VW-Aufsichtsratsmitglied Weil wiederum eine besonders pikante Angelegenheit ist.

Kurz gesagt: Weil hat es mächtig erwischt. Ausgerechnet ihn. Es gibt ja schillernde Ministerpräsidenten, bei denen die eine oder andere Nachlässigkeit schon eingepreist ist, seine niedersächsischen SPD-Vorgänger Gerhard Schröder oder Sigmar Gabriel gehörten diesem Typus an. Aber der langjährige Oberbürgermeister von Hannover ist eher der Typ Büroklammer, korrekt bis in die Details: Vor dem Start seiner Sommerpause attestierte ihm die FAZ noch einen "völlig makellosen Ruf". Und nun das.

Die CSU verlangt seinen Rücktritt, in Hannover schießt die Opposition aus allen Rohren gegen den Ministerpräsidenten. Klar, CDU und FDP sehen die Chance, die seit 2013 regierende rot-grüne Koalition abzulösen, wenn am 15. Oktober vorzeitig gewählt wird. Damit das gelingt, müssen sie den Ministerpräsidenten klein kriegen. Denn so blass Weil auch wirken mag - die Niedersachsen schätzen ihn Umfragen zufolge, der Sozialdemokrat liegt im direkten Vergleich deutlich vor CDU-Herausforderer Bernd Althusmann.

Er ist sich keiner Fehler bewusst

Weil weist alle Vorwürfe zurück. Für den Übertritt von Twesten kann er wohl wirklich nichts, auch in Sachen VW ist die Frage, ob sich ein anderer niedersächsischer Ministerpräsident anders verhalten hätte: Die Nähe der Regierung zu VW schreibt in diesem Bundesland ein eigenes Gesetz vor, der Autobauer ist für das Wohlergehen der Niedersachsen zentral.

Aber so ist das manchmal in der Politik: Weil muss jetzt um sein politisches Überleben kämpfen. Und kann nicht, wie mancher Beobachter schon vermutete, an einer Zukunft werkeln, die noch ganz andere politische Ämter als das des niedersächsischen SPD-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten vorsah.

Im Video: Gabriel verteidigt Weil

Video DPA

Natürlich ist Weil mehr als ein "einfacher Bier trinkender Landespolitiker" wie er sich gerne bezeichnet. Aber fürs erste war sein Plan tatsächlich, sich bei der ursprünglich für den 14. Januar 2018 geplanten Landtagswahl als Ministerpräsident bestätigen zu lassen. Dann hätte man weitersehen können: Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur...

Mit wenigen Ausnahmen hielt er sich deshalb bisher aus der Bundespolitik heraus: In der Debatte um das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta setzte er sich maßgeblich für das Zustandekommen ein, zuletzt machte er mit einem eigenen Steuerkonzept Schlagzeilen. Dass Weil dieses in Hannover zu einem Zeitpunkt vorstellte, als die Parteispitze um den Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz noch an ihrem Konzept feilte, sorgte nicht gerade für Begeisterung im Willy-Brandt-Haus.

Weil setzte kleine Ausrufezeichen

Diese kleinen Ausrufezeichen hat sich Weil in seiner Zeit als Ministerpräsident schon geleistet. Dazu gehörte auch, dass er sich in der Phase der Ungewissheit, wer denn die SPD nun als Kanzlerkandidat in diese Bundestagswahl führen würde, nicht eindeutig auf die Seite des damaligen Parteichefs Sigmar Gabriel schlug - und das, obwohl Gabriel Niedersachse ist. "Ich kenne wenige Menschen, die ihm das Zeug zum Kanzler absprechen", sagte Weil im Oktober der "Welt". Ob er selbst zu diesen Menschen gehörte, das ließ Weil offen.

Als geeigneten Kanzlerkandidaten sah Weil dagegen Martin Schulz, für den er sich hinter den Kulissen offenbar auch einsetzte. Doch nicht nur in Sachen Steuerkonzept sondern auch in der aktuellen Diesel-Debatte lief es nicht immer rund zwischen ihm und Schulz: So forderte der Niedersachse steuerliche Nachlässe für die Hersteller, als der Parteichef schon einen härteren Kurs fahren wollte.

So viel Renitenz konnte sich Weil erlauben, weil er ein erfolgreicher Ministerpräsident war. Einer, auf dessen Popularität in Niedersachsen seine Partei auch im Bundestagswahlkampf hoffte. Aber nun? Gilt Weil manchem eher als zusätzliche Belastung für Schulz.

Jetzt kämpfen sie beide: Der eine ums politische Überleben, der anders ums Kanzleramt.