SPD-Mitgliedervotum zur GroKo Wie es jetzt weitergeht

Mit dem Ja der SPD-Mitglieder ist der Weg für eine Neuauflage der Großen Koalition frei. Rund 66 Prozent stimmten dem Koalitionsvertrag mit der Union zu. Zuvor hatten sich bereits ein Sonderparteitag der CDU sowie die Spitzengremien der CSU für eine neue GroKo ausgesprochen.

5. MÄRZ

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Montag dem Bundestag CDU-Chefin Angela Merkel erneut zur Wahl als Bundeskanzlerin vorschlagen. "Es ist (...) gut für unser Land, dass diese Phase der Unsicherheit und Verunsicherung vorbei ist", sagte Steinmeier am Sonntag in Frankfurt. Das gelte auch für die Tatsache, dass mit der SPD, CDU und CSU drei Parteien bereit seien, in Deutschland Regierungsverantwortung zu übernehmen. "Ich werde meiner Aufgabe nach dem Grundgesetz nachkommen und morgen offiziell dem Bundestag einen Vorschlag unterbreiten für die Wahl zum Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin. Und das wird - das wird niemanden überraschen - Frau Angela Merkel sein."

Am Montag beraten zudem die Spitzengremien von CDU und CSU unabhängig voneinander über die Lage. Dabei dürfte die CSU ihre Ministerriege bekannt geben, die CDU hatte dies bereits vor einer Woche getan: Ursula von der Leyen, Julia Klöckner, Anja Karliczek, Helge Braun, Peter Altmaier, Jens Spahn.

12. MÄRZ

Voraussichtlich an diesem Tag will die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles die Vorschläge für die sechs den Sozialdemokraten zustehenden Posten in der neuen Bundesregierung nennen. Mit besonderer Spannung wird die Besetzung des bislang von Sigmar Gabriel geleiteten Außenministeriums betrachtet.

Diese SPD-Leute sind für die Kabinettsposten im Gespräch:

14. MÄRZ

Voraussichtlich am 14. März soll CDU-Chefin Angela Merkel erneut zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Beim letzten Mal hatte sie mit 74,4 Prozent so viele Stimmen bekommen wie kein Kanzler vor ihr. Nach dem schlechten Wahlergebnis von Union und SPD stellen die beiden Fraktionen jetzt aber nur noch 56 Prozent der Abgeordneten. Der Mehrheitspuffer beträgt nur noch 44 Stimmen. Das dürfte die Koalitionsreihen zusammenschweißen. Beim letzten Mal bekam Merkel 39 Gegenstimmen aus Union und SPD, so viele werden es diesmal wohl nicht wieder sein.

Unmittelbar nach der Wahl Merkels werden die Minister von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue ernannt und dann im Bundestag vereidigt. Noch am selben Tag könnte die erste Kabinettssitzung stattfinden. Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl.