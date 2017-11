Jamaika-Aus SPD sucht ihre Rolle in der Regierungskrise

Vor seinem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag wächst der Druck auf Martin Schulz. Öffentlich versucht der SPD-Chef nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen zu beruhigen: "Die SPD ist sich vollständig ihrer Verantwortung in der momentan schwierigen Lage bewusst." Innerhalb der Partei driften die Ansichten über das richtige Verhalten der Genossen aber bereits auseinander.

Führende Sozialdemokraten wie Fraktionschefin Andrea Nahles, Partei-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel und der Vorsitzende der Parlamentarischen Linken in der SPD, Matthias Miersch, brachten die Unterstützung einer Minderheitsregierung ins Spiel. CDU und CSU stehen dieser Option bisher skeptisch gegenüber - und behaupten, eine Minderheitsregierung sei instabiler.

Die SPD hatte vor acht Wochen am Abend der Bundestagswahl nach dem Absturz auf ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis entschieden, in die Opposition zu gehen. Der gescheiterte Kanzlerkandidat Schulz will in zwei Wochen bei einem Parteitag erneut für den SPD-Vorsitz kandidieren. Eine Neuauflage der großen Koalition schloss Schulz kategorisch aus.

Manche Genossen vor allem aus dem rechten Parteiflügel in Bund und Ländern empfehlen ihm aber, diese Option offenzuhalten. "Die SPD darf sich keinen Gesprächen über die Bildung einer Koalition verweigern", sagte die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt "Welt". Neuwahlen wären "den Bürgern kaum vermittelbar und für die SPD gewiss kein Selbstläufer".

Der frühere SPD-Abgeordnete und ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe, sagte dem Blatt, "der Druck auf Martin Schulz steigt in diesen Stunden extrem". Die Bundestagsfraktion "steht nicht mehr geschlossen hinter ihm". Die SPD müsse "in dieser Regierungskrise zu ihrer Verantwortung stehen". Ähnlich hatte sich zuvor auch Johannes Kahrs geäußert.

Sachsen-Anhalts SPD-Chef Burkhard Lischka empfahl seiner Partei in der "Heilbronner Stimme" einen Kompromiss: Die SPD könne der Union die gemeinsame Gestaltung eines Bundeshaushalts anbieten. Eine formelle Koalition allerdings "würde den Volksparteien weiter schaden und den extremen Rändern weiter Zulauf bescheren".

Vor allem aus der Bundestagsfraktion wird dem SPD-Vorsitzenden vorgehalten, sich unmittelbar nach dem Abbruch der schwarz-gelb-grünen Sondierungen zu schnell auf eine für die SPD riskante Neuwahl ausgerichtet zu haben. Der Beschluss war von den Parteigremien einstimmig gefasst worden.

Unionsfraktionschef Volker Kauder setzt ebenfalls auf eine Neuauflage der großen Koalition unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Er wünsche sich, "dass die bisherigen Partner in der Bundesregierung wieder zusammenfinden", sagte Kauder der "Südwest Presse" und der "Märkischen Oderzeitung". Die SPD müsse "jetzt intern diskutieren".

Die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen waren am Sonntagabend geplatzt. Die FDP brach die Verhandlungen ab. "Eine Wiederaufnahme der Gespräche schließe ich aus", sagte Lindner.

Um alle Möglichkeiten einer Regierungsbildung auszuloten traf Steinmeier am Mittwoch auch den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Das Gespräch dauerte etwa eine Stunde. Seehofer selbst ist seit dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl innerparteilich schwer unter Druck. Er will am Donnerstag seine Zukunftspläne bekanntgeben.

Steinmeier muss dem Bundestag einen Kandidaten zur Wahl als Bundeskanzler vorschlagen. Nach einem dritten Wahlgang kann laut Artikel 63 Absatz 4 Grundgesetz die einfache Mehrheit ausreichen. Steinmeier muss dann entscheiden, ob er den dann Gewählten ernennt und damit eine Minderheitsregierung auf den Weg bringt oder Neuwahlen ansetzt. Auch mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, beriet Steinmeier im Schloss Bellevue die Lage.