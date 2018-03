SPD-Staatsminister Niels Annen wechselt ins Auswärtige Amt

Im Auswärtigen Amt wird es künftig mit dem bisherigen Bundesjustizminister Heiko Maas nicht nur einen neuen Außenminister geben. Unter dem Sozialdemokraten aus dem Saarland, der den bisherigen Amtsinhaber Sigmar Gabriel ablöst, werden im Haus am Werderschen Markt künftig drei Staatsminister mit SPD-Parteibuch arbeiten. Neben dem bisherigen Staatsminister Michael Roth und der neuen Staatsministerin Michelle Müntefering für internationale Kulturpolitik wird auch der bisherige außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Das erfuhr der SPIEGEL am Freitag aus gut informierten Kreisen der SPD.

Annen, der aus Hamburg stammt, gilt als Vertrauter des künftigen Bundesfinanzministers und geschäftsführenden SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz. Der 44-jährige Außenexperte gehört dem SPD-Parteivorstand seit 2003 an, war von 2001 bis 2004 Vorsitzender der Jusos, der Nachwuchsorganisation.

Annen, der seinen Wahlkreis Eimsbüttel in Hamburg zuletzt zum dritten Mal direkt gewann, zählt zum linken Flügel der SPD. In den vergangenen Jahren war er als ein Vertreter einer pragmatischen Außenpolitik aufgefallen.

Innerhalb der SPD setzt sich Annen seit der Wahlniederlage für eine Erneuerung der Partei ein. Erst vor wenigen Tagen hatten Annen und weitere prominente SPD-Linke in einem Papier ihre Partei aufgefordert, in einer Regierung mit der Union es nicht allen recht machen zu wollen. "Unterscheidbarkeit zwischen den Koalitionsparteien gefährdet nicht den Koalitionsfrieden, sondern sichert den demokratischen Diskurs", schreiben dort 24 Vertreter der Parteispitze in Ländern und im Bund.

Zu den Unterzeichnern gehören die SPD-Präsidiumsmitglieder Johanna Uekermann und die künftige Bundesumweltministerin Svenja Schulze sowie die Mitglieder des SPD-Parteivorstands Niels Annen, Matthias Miersch, Daniela Kolbe und Sascha Vogt. Zu den Unterstützern des Appells zählen auch der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert und der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling.

Die Parlamentarische Linke in der SPD veröffentlichte das Papier diese Woche auf ihrer Homepage unter dem Titel "SPD gemeinsam erneuern".