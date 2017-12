Mögliche GroKo SPD strebt Gespräche mit Union an

SPD-Chef Martin Schulz will in der kommenden Woche ergebnisoffene Gespräche über eine Regierungsbildung mit der Union führen. Dafür bekam er nun von der engeren Parteiführung grünes Licht. Parteivorstand und Präsidium stimmten für einen entsprechenden Beschluss.

Die SPD fühle sich "verpflichtet, in Gesprächen auszuloten, ob und in welcher Form die SPD eine neue Bundesregierung mittragen kann", heißt es in dem Beschluss. "Es gibt für uns keine Vorfestlegung und keinen Automatismus", unterstreicht die Parteiführung darin.

Der Parteitag, der am Donnerstag in Berlin beginnt, muss dem Vorgehen allerdings zustimmen. Parteichef Schulz hatte nach dem historisch schlechten Bundestagswahlergebnis der Sozialdemokraten eigentlich den Gang in die Opposition erklärt. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen waren Schulz und andere führende SPD-Politiker aber schrittweise vom strikten Nein zu einer möglichen Neuauflage der Großen Koalition abgerückt.

Nach den Gesprächen mit der Union will der SPD-Vorstand das Ergebnis auswerten und eine Empfehlung aussprechen. "Sollte er sich für die Tolerierung einer Minderheitsregierung, für eine andere Form der Kooperation oder für die Bildung einer Regierungskoalition aussprechen, wird ein Parteikonvent über die Aufnahme von Verhandlungen entscheiden", heißt es in dem Beschluss. Ein möglicher Koalitionsvertrag soll demnach am Ende bei einem Mitgliedervotum zur Abstimmung gestellt werden.

Nancy Böhning soll SPD-Bundesgeschäftsführerin werden

Neue SPD-Bundesgeschäftsführerin soll der "Süddeutschen Zeitung" zufolge die 38-jährige Nancy Böhning werden. Der designierte neue Generalsekretär Lars Klingbeil wolle Böhning dem Parteivorstand vorschlagen, berichtet die Zeitung.

Böhning würde Juliane Seifert nachfolgen. Diese hatte ihr Amt im Oktober niedergelegt, nachdem Parteichef Schulz ohne ihr Wissen Gespräche über eine Neubesetzung geführt hatte. Böhning ist bisher Leiterin des Ministerbüros von Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD).

Sie war bereits während Barleys Zeit als SPD-Generalsekretärin deren Büroleiterin. Die Entscheidung im Parteivorstand soll allerdings dem Bericht zufolge erst nach dem am Donnerstag beginnenden SPD-Bundesparteitag fallen.