GroKo oder NoGroKo So läuft der SPD-Parteitag ab

16 Landesverbände, 600 Delegierte, 45-Vorstandsmitglieder und eine Frage: Soll die SPD mit der Union Koalitionsgespräche aufnehmen? Am Sonntagnachmittag müssen sich die stimmberechtigten Genossen auf dem Parteitag in Bonn entscheiden.

Das müssen Sie über den Tag der Entscheidung wissen:

Den Anfang macht um 11 Uhr Malu Dreyer: Die beliebte SPD-Politikerin eröffnet den Parteitag. Sie soll den Kurs setzen und möglichst viele Genossen mitziehen. Schließlich ist sie eine der Schlüsselfiguren in der GroKo-Debatte - vor den Sondierungen noch skeptisch, nun überzeugte Kämpferin für Koalitionsgespräche. Grußworte spricht auch der Chef der mächtigen NRW-SPD, Michael Groschek. Sein Verband stellt ein Viertel der Delegierten.

Das war der Vorlauf, nun kommt es drauf an: Nach Groschek soll Martin Schulz die Bühne betreten. Der SPD-Chef will die Delegierten in seiner Rede von Koalitionsgesprächen mit der Union überzeugen.

Und jetzt alle: Geplant ist eine mehrstündige Aussprache. Äußern dürfen sich theoretisch alle Delegierten, erwartet wird ein Schlagabtausch zwischen der SPD-Spitze und den vehementen GroKo-Gegner, allen voran Juso-Chef Kevin Kühnert. Drei bis vier Stunden dürfte es hoch hergehen.

Die Entscheidung: Offiziell geht der Parteitag bis 16 Uhr - und irgendwann um diese Zeit wird wohl abgestimmt, der genaue Zeitpunkt ist aber nicht vorgegeben. Die genaue Frage, über die abgestimmt wird, hängt von der Empfehlung der Antragskommission ab.

Normalerweise stimmen die Genossen öffentlich ab - das heißt, sie halten ihre Stimmkarten hoch. Ist das Ergebnis eindeutig, gibt das Tagungspräsidium von der Bühne aus bekannt, welche Seite gewonnen hat. Die genaue Zahl der Für- und Gegenstimmen wird dann nicht genannt. Ist das Ergebnis dafür zu knapp, muss nachgezählt werden. Auch eine geheime Abstimmung ist möglich. Diese müsste zunächst beantragt werden, die Delegierten stimmen dann über den Antrag ab. Spricht sich eine Mehrheit dafür aus, wird schriftlich gewählt - dann würde es etwas dauern, bis das Ergebnis bekannt wird. (Lesen Sie hier was passiert, wenn die SPD-Delegierten die Koalitionsverhandlungen ablehnen.)

Egal, wie es ausgeht - am Ende kommt noch einmal Schulz: Der SPD-Chef spricht nach der Bekanntgabe des Ergebnisses das Schlusswort des Parteitags.

Auch die Union hat Sonntag einige Termine in Sachen GroKo angesetzt. Im Anschluss an den SPD-Parteitag will die CSU-Spitze in München über die Entscheidung der Genossen beraten, die Schwesterpartei will selbiges ab 19 Uhr tun. Für 20.30 Uhr ist eine CDU-Bundesvorstandssitzung geplant.