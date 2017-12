Mögliche GroKo SPD-Parteitag stimmt für "ergebnisoffene" Gespräche mit Union

SPD-Chef Martin Schulz erhält grünes Licht für Gespräche mit der Union über die Bildung einer Bundesregierung. Ein Bundesparteitag beschloss in Berlin mit großer Mehrheit, dass die Parteispitze ergebnisoffene Gespräche führen solle ohne Vorfestlegungen und ohne jeden Automatismus.

Die SPD-Spitze erklärte sich zudem bereit, über mögliche Koalitionsverhandlungen im Januar auf einem Sonderparteitag abstimmen zu lassen. Der Vorstand akzeptierte einen Antrag des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, wie Parteivize Olaf Scholz mitteilte.

Ursprünglich wollte die Führung nur einen kleinen Parteitag hinter verschlossenen Türen abhalten. Ein möglicher Koalitionsvertrag würde am Ende der Verhandlungen dann allen 440 000 Mitgliedern zur Abstimmung per Brief vorgelegt werden.

SPD-Chef Martin Schulz hatte am Mittag bei seiner Parteitagsrede vor allem an das Verantwortungsbewusstsein der Genossen appelliert und für die Aufnahme von ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union geworben: "Die SPD wird gebraucht", sagte er in Berlin.