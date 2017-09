Berliner SPD-Fraktionschef "Regieren um jeden Preis muss nicht sein"

Es sind Äußerungen wie diese, die zeigen, wie schwer es für Angela Merkel diesmal werden dürfte, einen Koalitionspartner zu finden. FDP und Grüne beteuern wiederholt, wie schwer es ihnen fallen würde, gemeinsam zu regieren. Und auch in der SPD gibt es Funktionäre, die von einer Neuauflage der Großen Koalition offen abraten.

Zum Beispiel Raed Saleh. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus plädiert im Fall einer Niederlage bei der Bundestagswahl für den Gang in die Opposition. "Ich bleibe bei meiner Haltung, dass Regieren um jeden Preis nicht sein muss", sagte er der Zeitung "Die Welt".

Die SPD sei angetreten, um eine Alternative zur Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu bieten, so Saleh. "Und wenn das nicht klappen sollte, muss man die Situation so bewerten, wie sie ist." Dies hätte er schon 2013 für die bessere Lösung gehalten als eine Regierungsbeteiligung. Damals sei er mit dieser Haltung "allein auf weiter Flur" gewesen. "Aber ich war überzeugt, dass alles andere ein Sterben auf Raten ist."

Saleh setzt auch für den Fall, dass die SPD in die Opposition geht, auf Martin Schulz als Parteichef. "Wir müssen Martin Schulz als Bundesvorsitzendem auch in den nächsten Jahren so viel Spielraum lassen, dass er die Partei formen kann. Das heißt, es darf ihm auch keiner links oder rechts reinreden", sagte der Berliner Fraktionschef.

In den Umfragen liegt die SPD kurz vor der Wahl deutlich hinter den Unionsparteien zurück. Gleichwohl hofft Schulz nach eigenen Angaben weiterhin auf einen Wahlsieg und die Ablösung Merkels.

