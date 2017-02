Debatte um Kanzlerkandidat Martin Schulz SPD-Vize wirft Union Barschel-Methoden vor

Papiere aus Reihen der Union mit teils persönlichen Vorwürfen gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz haben bei den Sozialdemokraten Empörung ausgelöst. Parteivize Ralf Stegner sagte der "Bild am Sonntag" ("BamS"): "Wir kennen es aus den Barschel-Jahren, dass die CDU, wenn es für sie eng wird, zu solchen Methoden greift: Haltlose Gerüchte verbreiten in der Hoffnung, dass was hängen bleibt."

Vor 30 Jahren hatte ein Referent des damaligen Kieler Ministerpräsidenten Uwe Barschel (CDU) SPD-Oppositionsführer Björn Engholm bespitzeln lassen und ihn mit üblen Tricks unter Druck gesetzt. Barschel musste deshalb 1987 zurücktreten - auch wenn bis heute nicht erwiesen ist, dass er von den Machenschaften wusste. Stegner ist neben seiner bundespolitischen Rolle auch SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein.

Merkel will offenbar keine Attacke

In einem Anti-Schulz-Papier, über das mehrere Medien berichten und das auch der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, wird vor allem Schulz' Amtsführung als Präsident des Europäischen Parlaments kritisiert. Laut "BamS" sind die Verfasser Mitarbeiter der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament. Nach Informationen des Blattes hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aber deutlich gemacht, dass sie keine Attacke wünsche.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe, Herbert Reul, verteidigte das Schreiben in der Zeitung. "Das Papier wurde gemacht im Streit um den EU-Parlamentspräsidenten", sagte der CDU-Politiker. "Wir haben es dann, als klar war, dass Martin Schulz neue Aufgaben bekommt, nur noch etwas aktualisiert."

Es seien lediglich Fakten zusammengetragen worden. "Jeder, der deutscher Kanzler werden will, muss sich an seinen Taten messen lassen." Das sei nicht geheim. "Ich habe selbst als Abgeordneter erlebt, wie Herr Schulz sein Amt ausgenutzt hat."

Der "Rhein-Neckar-Zeitung" zufolge gibt es noch ein zweites Papier gegen Schulz, das in der Parteispitze der Union und in der Bundestagsfraktion kursiert. Es soll sehr viel persönlichere Angriffe enthalten. Unionsstrategen listen darin dem Blatt zufolge mögliche Schwachstellen und Angriffspunkte des SPD-Kanzlerkandidaten auf.

Bereits zuvor hatte die Union Schulz attackiert. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte dem SPIEGEL: "Wenn Schulz seine Unterstützer 'Make Europe great again' rufen lässt, dann ist das fast wortwörtlich Trump." Damit rückte Schäuble den Herausforderer in die Nähe des populistischen US-Präsidenten Donald Trump.

Seit der Nominierung von Schulz hat die SPD in Umfragen ihren Rückstand auf die Union nahezu wettgemacht. In einer Emnid-Umfrage für die "BamS" könnte Schulz bei einer Direktwahl Amtsinhaberin Merkel sogar deutlich überrunden. Demnach würden sich 46 Prozent der Befragten für ihn entscheiden, nur 40 Prozent für seine Rivalin.

Fragwürdiges Gehaltsplus

SPIEGEL-Recherchen zufolge hat Schulz als Präsident des EU-Parlaments Mitarbeiter auf fragwürde Art und Weise versorgt - auf Kosten des Steuerzahlers. Sein Wahlkampfleiter Markus Engels hat demnach als Presseattaché für das EU-Parlament in Berlin fragwürdige Gehaltszuschläge und Reisekostenerstattungen in fünfstelliger Höhe erhalten.

Engels war mit Dienstort Brüssel angestellt und konnte so seine Anwesenheit in Berlin als Dienstreise geltend machen. Laut internen Unterlagen war Engels allein 2012 insgesamt 273 Tage in Berlin auf Dienstreise, was ihm 16.621,47 Euro brachte.

Mindestens einem anderen engen Mitarbeiter gestand Schulz demnach ein Gehaltsplus zu, das sich im Jahr 2015 auf 24.000 Euro addierte.