Früherer SPD-Chef Scharping warnt vor "lebensgefährlichem" Nein zur GroKo

Seit Dienstag läuft in der SPD der Mitgliederentscheid über einen Eintritt der Partei in eine neue Große Koalition. Die SPD-Spitze wirbt dafür, Parteilinke und die Jugendorganisation Jusos sind dagegen.

Nun hat auch der frühere SPD-Bundesvorsitzende Rudolf Scharping bei den Parteimitgliedern für ein neues Regierungsbündnis mit der Union geworben - allerdings warnt er vor allem vor den Konsequenzen eines Neins der gut 460.000 SPD-Mitglieder.

Eine Neuwahl wäre "ein lebensgefährliches Risiko für die SPD" und "schlecht für Deutschland", warnte der ehemalige Verteidigungsminister in der "Rhein-Zeitung". Scharping zufolge sei die Lage der SPD "so ernst wie noch nie in der Bundesrepublik". In der Partei geht seit Beginn des Mitgliederentscheids die Angst vor einer möglichen Neuwahl um: Aktuelle Umfragen sehen die SPD im Meinungstief, jüngst holte sie bei der Sonntagsfrage nur noch 16,5 Prozent.

Scharping hielt nun den GroKo-Gegnern in seiner Partei vor: "Die SPD ist keine Selbsterfahrungsgruppe. Wir sollten immer mit dem Anspruch antreten, Zukunft für die Mehrheit der Gesellschaft zu gestalten."

Vor Scharping hatte sich bereits Altkanzler Gerhard Schröder in einem Zeitungsinterview für ein Ja zur GroKo stark gemacht. Laut dem früheren Parteivorsitzenden müsse und werde die neue Führung der Sozialdemokraten um eine positive Entscheidung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag kämpfen.

Auch das gebe Anlass zu der Hoffnung, dass sich die "kollektive Vernunft engagierter Mitglieder durchsetzt". Zumal die SPD bei den Verhandlungen ein Ergebnis erreicht habe, "das sich wahrlich sehen lassen kann".

Auch Scharping glaubt, der Entscheid werde zu Gunsten einer erneuten Regierungsbeteiligung der SPD ausgehen. Danach gefragt sagte Scharping: "Ich bin, was die Vernunft unserer Mitglieder und unserer Bürger angeht, grundsätzlich ein Optimist."

