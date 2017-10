SPD-Sieg in Niedersachsen Sie leben

So kennt man die ja gar nicht. Es waren bizarre Bilder, die am Sonntagabend nach der Wahl in Niedersachsen in deutsche Wohnzimmer ausgestrahlt wurden: Der SPD-Generalsekretär Hubertus Heil: Strahlend. Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Andrea Nahles: Gelöst lächelnd. Der Parteivorsitzende Martin Schulz: Heiter und gelassen. Auf der Bühne in der Berliner SPD-Zentrale war gar ein Mann zu sehen, der entfernt dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner ähnelte, dessen Mundwinkel allerdings so weit nach oben zeigten, dass er praktisch nicht zu erkennen war.

Man reibt sich die Augen: Tatsächlich, die SPD kann noch gewinnen. Die 154 Jahre alte Partei ist also doch noch nicht verstorben. Aus dem tiefen Grab der 20 Prozent bei der Bundestagswahl hat sie sich wieder ausgegraben und wird in Niedersachsen mit über 37 Prozent stärkste Kraft. Stephan Weil kann nach aller Wahrscheinlichkeit weiter regieren. Also alles wieder gut und Martin Schulz an der Parteispitze gerettet?

Landtagswahl Niedersachsen 2017 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 22.20 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 33,6 -2,4 SPD 37 +4,4 Grüne 8,7 -5 FDP 7,5 -2,4 Die Linke 4,6 +1,5 AfD 6,2 +6,2 Sonstige 2,4 -2,3 Sitzverteilung Insgesamt: 137 Mehrheit: 69 Sitze 55 12 50 11 9 SPD (55) Grüne (12) CDU (50) FDP (11) AfD (9) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 21.45 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 33,6 -2,4 SPD 37 +4,4 Grüne 8,9 -4,8 FDP 7,5 -2,4 Die Linke 4,6 +1,5 AfD 6,1 +6,1 Sonstige 2,3 -2,4 Sitzverteilung Insgesamt: 137 Mehrheit: 69 Sitze 55 13 49 11 9 SPD (55) Grüne (13) CDU (49) FDP (11) AfD (9) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Naja. Landtagswahlen sind Landtagswahlen™, und diese Wahl in Niedersachsen war sogar noch etwas spezieller, als Landtagswahlen es normalerweise sind. Dem Amts- und damit Amtsbonusinhaber Weil stand ein eher unbekannter CDU-Spitzenkandidat namens Bernd Althusmann gegenüber, der bis zuletzt darum kämpfen musste, dass die Menschen im Land seinen Nachnamen richtig betont aussprechen. Keine große Hilfe war derweil seine Bundespartei, die nach dem grandios vergeigten Bundestagswahlsieg erstmal schwierigste Koalitionsverhandlungen durchstehen musste - mit der eigenen Schwesterpartei CSU.

Ausgelöst worden war die vorgezogene Landtagswahl vom Parteiübertritt der ehemaligen Grünen Elke Twesten, die damit die Regierungsmehrheit zum Kippen brachte. Pech für Althusmann, dass diese Überläuferin ihren Abgang dermaßen selbstsüchtig wirkend inszeniert hatte, dass mancher Niedersachse ihre neue Heimat CDU wohl schon aus prinzipiellen Gründen des Anstands nicht belohnen wollte. Unsympathischer hätte dieser Wahlkampf nicht starten können.

Klar unterscheidbar, klar verortet

Und trotzdem dürfen auch Martin Schulz und seine Bundes-SPD aus dem Ergebnis in Niedersachsen Hoffnung schöpfen. Denn es scheint ihren Kurs zu bestätigen. In Niedersachsen stehen sich Union und Sozialdemokraten traditionell in herzlicher Abneigung gegenüber, sie waren im Wahlkampf deutlich unterscheidbar - so haben sie die AfD klein gehalten, so hat die SPD 167.000 Nichtwähler aktiviert, und auch deshalb darf sie sich auch nach dieser Wahl noch Volksparteien nennen. Weils rot-grüne Regierung war zudem ein klar verortetes politisches Angebot - und insofern das Gegenteil der faden großkoalitionären Suppe, als deren abgekochte Zutat sich die Sozialdemokraten im Bund viel zu lange hergegeben haben.

Lässt seine Partei Martin Schulz jetzt - anders als im fatalen Wahlkampf - endlich den Martin Schulz sein, als der er als Parteivorsitzender angetreten war, könnte die SPD in vier Jahren tatsächlich wieder eine Machtoption bekommen.

