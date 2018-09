SPD-Kritik an Innenminister "Seehofer wird zur Belastung in dieser Koalition"

Die SPD-Spitze sieht durch das Agieren von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Große Koalition gefährdet. "Seehofer wird zunehmend zur Belastung in dieser Koalition", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem SPIEGEL. "Ständige Attacken gegen Merkel und ein Fanatismus in der Flüchtlingspolitik erschweren die Arbeit der Regierung ständig aufs Neue. Das kann auf Dauer so nicht gut gehen."

Seehofer hatte die Migrationsfrage als "Mutter aller Probleme" bezeichnet und Verständnis für die Demonstranten in Chemnitz geäußert. Malu Dreyer, Vize-SPD-Vorsitzende und Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, nannte Seehofers Aussagen "unverantwortlich" und warnte die Union davor, Rechtsextremismus gesellschaftsfähig zu machen. "Fakt ist: Gewaltbereite Demonstranten zogen durch die Straßen von Chemnitz, und Ausländerhass wurde nicht nur verbal skandiert, sondern Menschen wurden angegriffen", so Dreyer. "Wenn die Union beginnt, das zu rechtfertigen, dann geht die Saat der Rechtsextremen aus Hass, Rassismus und Gewalt auf."

In der SPD herrscht nicht nur Entsetzen über Seehofer, sondern auch die Sorge vor einem weiteren Stimmungsabfall in den eigenen Reihen durch den nicht enden wollenden Flüchtlingsstreit.

Ohnehin blicken die Sozialdemokraten schon nervös in Richtung der anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Sollte sich das Klima in der Koalition nicht bessern und die SPD im Herbst zwei schwere Niederlagen einfahren, könne der Rückhalt in der SPD für die Große Koalition rasch schwinden, heißt es.