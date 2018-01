GroKo-Sondierung Gabriel kritisiert Ablauf der SPD-Abstimmung

Die SPD lässt erstmals nach Sondierungsgesprächen einen Bundesparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Falls die 600 Delegierten mit Ja den Weg für Verhandlungen freimachen, stimmen am Ende die Mitglieder in ihrer Gesamtheit über den Koalitionsvertrag ab.

An dem Ablauf aber stört sich Sigmar Gabriel: Der frühere Parteichef hat das Verfahren einen "Misstrauensbeweis gegenüber dem Parteivorstand" genannt. Gleichzeitig drücke es aber auch ein Misstrauen gegenüber der eigenen Basis aus. "Wenn wir die Basis immer hochhalten, dann muss ich sie auch entscheiden lassen", sagte er bei einem SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt.

Am Freitag hatten sich die Spitzen von Union und SPD nach der Einigung auf ein 28-seitiges Sondierungspapier für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Dem SPON-Wahltrend zufolge ist ein großer Teil der Bevölkerung nicht mit den Sondierungsergebnissen zufrieden.

Gabriel betonte, dass in Koalitionsverhandlungen noch mehr herausgeholt werden müsse. "Es gibt eine Menge Dinge darin [in dem Sondierungspapier, Anm. d. Red.], die klug sind, und es gibt Dinge, die fehlen." (Lesen sie hier, wo sich die SPD durchgesetzt hat - und wo nicht.)

Sondierungsergebnis von CDU, CSU und SPD Keine wechselnden Mehrheiten "Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind." Die Idee der SPD, neue Koalitions- oder Kooperationsmodelle zu schaffen, innerhalb derer die Partner nicht immer geschlossen abstimmen müssen, ist damit hinfällig. Flüchtlingsnachzug stark eingeschränkt Die Zuwanderung soll auf 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr begrenzt sein. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus soll eng begrenzt werden. Der Nachzug bleibt vorerst ausgesetzt, dann soll eine neue Reglung in Kraft treten, die den Nachzug auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt. Keine Steuererhöhung, weniger Abgaben Steuererhöhungen sind nicht geplant, der Spitzensteuersatz bleibt unangetastet. Die gesetzliche Krankenversicherung soll wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 Prozentpunkte sinken. Es soll eine schrittweise Senkung des Solidaritätszuschlags um 10 Milliarden Euro bis zum Jahr 2021 geben. Mehr Kindergeld, Recht auf Teilzeit Das Kindergeld soll in zwei Schritten um 25 Euro pro Monat steigen - und zwar 10 Euro mehr ab 1. Juli 2019 und 15 Euro mehr ab Anfang 2021. Bei Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern soll ein Recht auf befristete Teilzeit eingeführt werden. Frauenförderung ist ein wichtiges Ziel: Im öffentlichen Dienst sollen bis 2025 Führungspositionen gleichermäßig mit Männern und Frauen besetzt sein. Glyphosat-Verbot geplant Der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in der Landwirtschaft soll drastisch reduziert werden. Ziel sei es, die Verwendung von Glyphosat grundsätzlich zu beenden. Kohleausstieg und Klimaschutz Bis Ende des Jahres soll ein Zeitplan für den Kohleausstieg stehen. Die Lücke zum Klimaziel für 2020 solle soweit wie möglich geschlossen werden. Damit räumen die Partner ein: Die bislang porpagierte Reduzierung der Klimagase um 40 Prozent ist nicht mehr Ziel von CDU, CSU und SPD.

Nach der Wahlniederlage der SPD im September ist bei der Basis der Widerstand gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot immer noch groß. Die SPD-Nachwuchsorganisation Jusos und andere Kritiker haben angekündigt, für eine Ablehnung auf dem Parteitag zu mobilisieren.

Deshalb versucht die SPD-Führung, ihre Basis für den Kurs in Richtung Große Koalition zu gewinnen. Die Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer und Olaf Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles werben dafür, dass der SPD-Parteitag das Sondierungsergebnis akzeptiert und der Aufnahme förmlicher Koalitionsverhandlungen zustimmt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte die Sozialdemokraten: "Die Sehnsucht nach Unterschiedlichkeit in der Demokratie darf nicht so groß sein, dass die Möglichkeit der Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist", sagte sie am Freitagabend in ihrem Wahlkreis.