SPD vor dem Parteitag Für Europa in die Große Koalition

Vor ein paar Wochen noch, da war Sigmar Gabriel der "scheidende Außenminister". Inzwischen aber macht der Vizekanzler nicht mehr den Eindruck, als bereite er sich auf den Abschied vor, als mache ihm das Regieren keinen Spaß mehr. Im Gegenteil.

Von Bangladesch über die Elfenbeinküste bis in die USA - Gabriel ist ständig unterwegs in diesen Tagen. Am Dienstag hielt er eine Rede auf einer Veranstaltung der Körber-Stiftung in Berlin, am Nachmittag ging es zur Nato-Außenministerkonferenz in Brüssel.

Am Mittwoch wird Gabriel an der Seite von SPD-Parteichef Martin Schulz und dem Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), Achim Post, im Willy-Brandt-Haus auftreten. Thema der internationalen Konferenz: "Die Herausforderungen für die europäische Sozialdemokratie und Perspektiven für progressive Politik weltweit".

Die Ohnmachtsfrage

Der Auftritt der Drei ist kein beliebiger PR-Termin. Gabriel, der Außenpolitiker, Schulz, der einstige Präsident des Europaparlaments - es ist ein Zeichen. Die Botschaft: Die SPD wird gebraucht, in Deutschland, in Europa, in der Welt.

Am Donnerstag beginnt in Berlin der dreitägige Bundesparteitag, auf dem die SPD nicht nur ihren Vorsitzenden Schulz mit einem ordentlichen Ergebnis wiederwählen, sondern auch die Weichen für Gespräche mit der Union stellen soll. Der SPD-Führung ist bewusst, dass es ein "sehr intensiver Parteitag" wird, wie es jüngst Fraktionschefin Andrea Nahles ausdrückte. Immerhin hatte Schulz noch in der Nacht des historischen Bundestagswahldebakels seine Partei auf die Oppositionsrolle festgelegt. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche leitete der SPD-Chef dann eine Kehrtwende ein.

Noch zieren sich weite Teile der SPD, eine Wiederauflage der Großen Koalition ist für viele Anhänger ein Schreckgespenst, wie auch eine SPON-Umfrage des Civey-Instituts zeigt. Vor allem beim Nachwuchs sind sie alles andere als begeistert über die Aussicht, es noch einmal mit Kanzlerin Angela Merkel und der Union zu versuchen. Juso-Chef Kevin Kühnert will Gespräche mit CDU und CSU lediglich über "Tolerierungsmodelle, eine Minderheitsregierung und über Kooperationsvarianten".

Doch solche Modelle lösen bei SPD-Oberen wenig Freude aus - schon gar nicht bei Gabriel. Am Dienstag machte Gabriel in seiner Rede vor der Körber-Stiftung eine vieldeutige Bemerkung. Zwar ging es vor allem um die zukünftige Rolle Deutschlands in der EU, im Saal aber dachte mancher dabei auch an die SPD, als der Außenminister den sozialdemokratischen Urvater Willy Brandt zitierte: "Es mag so sein, dass Macht den Charakter verdirbt, aber Ohnmacht nicht minder." Dann beendete Gabriel seine Rede mit dem Satz: "In diesem Sinne sollten wir uns nicht auf der angeblichen Ohnmacht ausruhen."

Die Mahnung galt wohl nicht nur Deutschland und der EU, sondern auch der eigenen Partei. Dass Gabriel kein Freund von Minderheits- oder Tolerierungsmodellen ist, ist bekannt, wenngleich er sich derzeit zu solchen Überlegungen nicht öffentlich äußert. "Wenn ich jetzt sage, ich bin für eine Große Koalition, ist die erste Reaktion: Ist doch klar, der will nur Außenminister bleiben", sagte er kürzlich in einer Talkshow.

Andere sind da derzeit offensiver, etwa Gabriels Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Der SPD-Politiker warb am Dienstag in einem Aufsatz in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für die Regierungsbeteiligung seiner Partei - und damit indirekt für eine Große Koalition.

Zur Begründung verwies Roth explizit auf eine notwendige Reform der EU. Deutschland müsse "im engen Schulterschluss" mit Frankreich europäischer Reformmotor werden, eine "zwingende Voraussetzung dafür aber ist, dass sich die neue Bundesregierung auf eine stabile parlamentarische Mehrheit" stützen könne. Roth, auch Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit, plädierte dafür, die Rolle Deutschlands als Reformmotor "verbindlich und konkret in einem Koalitionsvertrag" zu regeln - "nicht aber im Rahmen parlamentarischer Duldungsvereinbarungen".

AP Gabriel (rechts) am 4. Dezember in Paris mit dem Amtskollegen Le Drian

Frankreich als Schicksalsfrage einer künftigen deutschen Politik - das ist seit Längerem auch eine Leitlinie Gabriels. Erst am Montag hatte er in Paris Präsident Emmanuel Macron getroffen, am Dienstag in Berlin nannte er die Wahl des Pro-Europäers "ein Glück von historischer Dimension" und erinnerte an dessen Vorschläge zur Reform der Eurozone. Es stehe derzeit "10 zu 0 für Frankreich".

Die deutsche Haltung zu diesen Initiativen müsse die "nächste Bundesregierung festlegen, völlig egal, wie sie aussieht", sagte Gabriel, fügte aber ausdrücklich hinzu, für die Dynamisierung in Europa müsse auch Deutschland Impulse setzen. "Zu oft hat sich unser Land in den vergangenen Jahren eine hinhaltende, eine blockierende oder gar eine exzentrische Position geleistet", so der Außenminister bei der Körber-Stiftung.

Die europapolitische Verantwortung der SPD als Argument für erneute Koalitionsgespräche mit der Union - bereits der Leitantrag des SPD-Vorstands für den Parteitag atmet diesen Geist. An erster Stelle der "Zukunftsthemen", die aufgezählt werden, steht das Stichwort "Europa". Dort heißt es: "Es ist Aufgabe der SPD, die zentrale Rolle Deutschlands bei der Gestaltung Europas anzumahnen und den fortschrittlichen Kräften in Europa die Hand zu reichen."

Diesem Anspruch kann die Partei wohl kaum von der Oppositionsbank aus gerecht werden.