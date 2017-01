K-Frage in der SPD Gabriels Machtplan

Wenn der engste Führungszirkel der SPD am frühen Dienstagabend in Düsseldorf zusammenkommt, wird einer fehlen: Martin Schulz, der scheidende Präsident des Europaparlaments, reist nach Lissabon zur Beerdigung des langjährigen portugiesischen Regierungs- und Staatschefs Mario Soares. Die Beisetzung findet am Nachmittag statt, Schulz wird es nicht rechtzeitig zurück schaffen.

Damit zeichnet sich ab: Die sogenannte K-Frage wird bei dem Düsseldorfer Treffen wohl kein Thema sein. Denn Schulz gilt für den Fall, dass SPD-Chef Sigmar Gabriel die Kanzlerkandidatur seiner Partei nicht ergreift, als aussichtsreichste Alternative. Dass Gabriel die kleine Runde in Abwesenheit von Schulz in seine Pläne einweiht? Ziemlich unwahrscheinlich.

Andererseits: Bei Gabriel weiß man ja nie.

Allerdings spricht noch etwas dagegen, dass in den gut drei Stunden, die man in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zusammen sitzen will, auch die K-Frage beantwortet wird - und das liegt Gabriel besonders am Herzen: der Zeitplan.

Kaum jemand, auch nicht in der SPD-Führung, hatte sich im Herbst vorstellen können, dass die Partei Anfang Januar immer noch ohne einen Herausforderer für CDU-Kanzlerin Angela Merkel dastehen würde. Nur Gabriel pochte stets auf den Zeitplan. "Ob ich es werde oder nicht, entscheiden wir wie verabredet am 29. Januar", sagte er noch am Sonntagabend im ZDF mit genüsslichem Grinsen. An jenem Tag trifft sich der Parteivorstand zur Klausurtagung.

Für Gabriel ist die Sache mit dem Zeitplan mehr als eine organisatorische Frage: Er möchte beweisen, dass die SPD sich von niemandem treiben lässt. Dass es anders geht als bei der Kandidatenkür vor den beiden letzten Bundestagswahlen.

"Ich bin sehr stolz auf meine Partei, dass wir unseren Fahrplan in dieser Frage so konsequent eingehalten haben", sagte Gabriel dem SPIEGEL. Ein Zeichen sozialdemokratischer Stärke - auch wenn davon mit Blick auf die Umfragezahlen nicht viel zu sehen ist. In Düsseldorf, so stellt sich das Gabriel vor, soll lediglich über die inhaltliche Aufstellung für den Bundestagswahlkampf und die Vorbereitung der Vorstandsklausur gesprochen werden.

Vieles spricht für den Kanzlerkandidaten Gabriel

Dass der Parteichef dann seine Kanzlerkandidatur erklären wird, davon ist inzwischen auszugehen. Obwohl natürlich auch hier wieder gilt: Echte Gabriel-Überraschungen sind nicht unmöglich.

Aber der Vizekanzler und Wirtschaftsminister hat sich in den vergangenen Monaten wirklich zusammengerissen - und Beachtliches geleistet: Er hat die Ceta-Zustimmung seiner Partei organisiert, Parteifreund Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidentenkandidaten der Koalition gemacht, sich im Streit um die Zukunft von Kaiser's Tengelmann in weiten Teilen durchgesetzt.

Gabriel macht nicht den Eindruck eines Mannes, der sich wie 2009 und 2013 noch einmal hinter einem anderen Kanzlerkandidaten verstecken will. Derzeit ist er präsent auf allen Kanälen. Über die Jahreswende schrieb er ein umfangreiches SPD-Sicherheitspapier, im SPIEGEL umriss der Parteichef die Linien des Bundestagswahlkampfes seiner Partei. Zudem scheint er nach seiner Operation vor Weihnachten gesundheitlich auf der Höhe zu sein.

Vote SPD-Kanzlerkandidat Wer soll Angela Merkel herausfordern? Sigmar Gabriel

Martin Schulz

Olaf Scholz

Ein anderer Kandidat

Wenn da nur nicht die schwachen persönlichen Popularitätswerte Gabriels und die miesen Zahlen seiner Partei wären. Diese führen Fans des deutlich populäreren Schulz und des Hamburger Regierungschefs Olaf Scholz - einer weiteren möglichen Alternative als Kanzlerkandidat - gegen den Parteichef an.

Aber Gabriel weiß auch: Den Beliebtheitswettbewerb mit Merkel wird am Ende wohl ohnehin kein Sozialdemokrat gewinnen, die SPD nicht vor der Union landen. Worum es geht, ist, eine Koalition gegen Merkel zusammenzubekommen. Dann wäre er Kanzler.

Niemand in der SPD ist so wendig wie Gabriel, um so etwas auf die Beine zu stellen, so gut vernetzt in andere Parteien, so wagemutig. Deshalb rechnet sich der SPD-Chef durchaus Chancen aus. Entweder über ein Bündnis mit Grünen und Linken - oder über eine sogenannte Ampel-Koalition, also mit Grünen und FDP. Auch dafür müsste die SPD bei der Wahl allerdings deutlich zulegen, aktuell würde es für keine der beiden Optionen reichen.

Gabriel verweist auf Ampel in Rheinland-Pfalz

Rot-Rot-Grün sei "keinesfalls die einzige Konstellation, die denkbar ist", sagte Gabriel im SPIEGEL. Er verwies auf das in Rheinland-Pfalz regierende Ampel-Bündnis seiner Partei "mit einer bürgerrechtsliberalen Partei und einer wirtschaftsliberalen".

Die Ampel hält Gabriel schon lange für eine interessante Option, er pflegt gute Kontakte zu Christian Lindner. Am Mittwoch dieser Woche treffen sich Gabriel und Noch-Außenminister Steinmeier mit dem FDP-Chef. Es soll vor allem um das Abstimmungsverhalten der Liberalen in der Bundesversammlung am 12. Februar gehen, aber natürlich hat das Treffen im beginnenden Wahljahr durchaus symbolische Bedeutung. Gabriel weiß, dass es in der FDP große Vorbehalte gegen seine Partei gibt und im Zweifel mehr Sympathien für ein Dreierbündnis mit Union und Grünen. Aber er will sich weiter um Lindner & Co. bemühen.

Und dann ist da noch das mögliche Linksbündnis, R2G genannt. Die Linkspartei "müsse sich entscheiden, ob sie regieren oder Fundamentalopposition bleiben will", sagte Gabriel dazu im SPIEGEL. Er mag die Linke nicht besonders - aber der SPD-Chef wäre geschmeidig genug, mit ihr zusammenzugehen, um Merkel abzulösen.

Der SPON-Wahltrend - stimmen Sie hier ab: