Geplante Sondierungen Gabriel warnt vor Minderheitsregierung

Eine wacklige Regierung könne ein "Beben in Europa" verursachen: Rund zwei Wochen vor dem angepeilten Beginn der Sondierungsgespräche zwischen SPD und Union hat Vizekanzler Sigmar Gabriel vor negativen Folgen einer Minderheitsregierung gewarnt. In der SPD gebe es wichtige Stimmen, die eine solche Regierung für eine denkbare Alternative hielten, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er sei "eher skeptisch".

Zudem verteidigte er die SPD-Forderung nach Bildung einer Bürgerversicherung, bei der gesetzliche und private Krankenversicherung miteinander verschmelzen. "Es ist erst einmal vernünftig, die Ungleichbehandlung von privat und gesetzlich Versicherten zu beenden. Es muss auch Schluss damit sein, dass Arbeitgeber geringere Beiträge zahlen als Arbeitnehmer." (Hier lesen Sie ein Essay Gabriels zur Zukunft der SPD.)

Kanzleramtsminister Peter Altmaier sagte der "Süddeutschen Zeitung", er halte eine Große Koalition für erreichbar. Die Union werde mit der SPD über "die Misslichkeiten bei Krankenhäusern und in der Pflege" reden, aber auch über Verbesserungen für Familien und Kinder, beim Breitbandausbau, bei der Qualifizierung für neue Berufe und über den Weg zur Vollbeschäftigung. In all diesen Bereichen sehe er "Schnittmengen mit der SPD", sagte der CDU-Politiker.

Gröhe gegen paritätische Finanzierung

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) wies die SPD-Forderung nach Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung des Krankenkassenbeitrags von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zurück. In der "Rheinischen Post" versprach er den Versicherten aber staatlichen Schutz vor finanzieller Überforderung. "Deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir uns auf eine Deckelung des Zusatzbeitrags verständigen", sagte er.

Am 7. Januar wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD Sondierungsgespräche zur Bildung einer Bundesregierung aufnehmen. Bis zum 12. Januar wollen die möglichen Großkoalitionäre ihre Sondierungen über eine Regierungsbildung auch schon beendet haben. Im Anschluss sollen die Parteigremien und Fraktionen darüber beraten.

Am 21. Januar wollen die Sozialdemokraten auf Basis der Sondierungsergebnisse bei einem Sonderparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen lassen.

Zwar hat die SPD ergebnisoffene Gespräche mit der Union angekündigt, weshalb aus ihrer Sicht am Ende auch die Tolerierung einer Minderheitsregierung oder eine sogenannte Kooperationsregierung stehen könnte. Aber vieles spricht dafür, dass man am Ende Richtung Große Koalition sondiert, zumal die Unionsspitzen klargestellt haben, dass für sie nichts anderes zur Debatte steht.