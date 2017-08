Neuauflage des Lagerwahlkampfs SPD-Spitze knöpft sich Schwarz-Gelb vor

Die SPD-Spitze will in den Schlusswochen des Wahlkampfs verstärkt die Auseinandersetzung mit Union und FDP suchen und die Deutschen vor einem schwarz-gelben Bündnis warnen. "Schwarz-Gelb war ein Horror für Deutschland. Keine Steuerreform, keine Investitionen, dafür dreiste Klientelpolitik", sagte Generalsekretär Hubertus Heil dem SPIEGEL. "Es ist wichtig, daran zu erinnern." Man habe sich "teils fremdgeschämt für diese Truppe".

Laut Umfragen ist eine Mehrheit von Union und FDP bei der Bundestagswahl am 24. September möglich.

Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warnte vor einer Neuauflage der Koalition, die von 2009 bis 2013 das Land regierte. "Schwarz-Gelb war die schlechteste Regierung der vergangenen zwanzig Jahre", sagte Oppermann und erinnerte an die Volte beim Atomausstieg, die sogenannte "Mövenpick-Steuer" und die Konflikte rund um das Betreuungsgeld.

Schwarz-Gelb wirke bis heute nach, so der Sozialdemokrat: "Die handwerklichen Fehler von Wolfgang Schäuble bei der Brennelementesteuer kosten die Bürger sechs bis sieben Milliarden Euro. Bis heute haben sich weder die Kanzlerin noch der Finanzminister dafür bei den Steuerzahlern entschuldigt."

Die Auseinandersetzung mit der Union und FDP dürfte auch in Niedersachsen eine große Rolle spielen. Am Freitag hatten SPD und Grüne im Landtag ihre Mehrheit verloren, nachdem eine Grünen-Abgeordnete zur CDU gewechselt war. Schwarz-Gelb hat im Landtag nun eine Mehrheit. Die Sozialdemokraten in Niedersachsen könnten versuchen, bei den vorgezogenen Neuwahlen in einen Lagerwahlkampf zu ziehen.