SPD-Politiker Boris Pistorius "Die SPD ist und bleibt unkaputtbar"

Andrea Nahles ist für eine Große Koalition. Die designierte SPD-Chefin glaubt aber auch, "die Mitglieder der SPD haben die Faxen dicke", wie sie im SPIEGEL-Gespräch sagte. Wenige Tage vor Beginn des Mitgliederentscheids startet die Parteispitze deshalb nun ihre Werbeoffensive an der Basis für den GroKo-Eintritt. Es wird insgesamt sieben Regionalkonferenzen geben.

Zum Auftakt findet am Samstag eine nichtöffentliche Mitgliederkonferenz in Hamburg statt, zu der bis zu 800 Teilnehmer erwartet werden. Die designierte SPD-Chefin und der kommissarische Vorsitzende, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, wollen den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der Union gemeinsam erläutern.

Die rund 463.723 Mitglieder können per Briefwahl vom 20. Februar bis zum 2. März darüber abstimmen. Es ist bereits das zweite Mal - nach 2013 -, dass die Genossen entscheiden dürfen, ob sie den Eintritt in das Bündnis mit den Konservativen billigen. Damals lag die Zustimmung bei rund 75 Prozent, dieses Mal dürfte es wegen des Widerstands an der Basis und des Wunsches nach einem Erneuerungsprozess in der Opposition knapper werden.

Jusos nicht auf "Zerstörungsmission"

Juso-Chef Kevin Kühnert ist ebenfalls an der Basis unterwegs, um bei den Mitgliedern für ein Nein zu werben. Er erwartet keine Zerreißprobe für die SPD, falls die Parteimitglieder den Koalitionsvertrag ablehnen sollten. "Wir sind nicht auf einer Zerstörungsmission", sagte er. "Wir wollen die Debatte auf die Sachebene zurückholen, was zuletzt nicht allen an der Parteispitze gelungen ist."

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erteilte einer Minderheitsregierung derweil eine klare Absage. "Angela Merkel hat klar gesagt, dass es eine Minderheitsregierung mit ihr nicht geben wird. Und allen, die da spekulieren, muss klar sein: Im Bundestag gibt es eine rechte Mehrheit", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die sozialdemokratischen Inhalte des Koalitionsvertrages würden mit dieser Mehrheit nicht kommen."

Entscheidung über Ministerposten im März

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius versucht unterdessen trotz der desolaten Lage, Optimismus zu verbreiten. Er sei überzeugt, dass die SPD, die in Umfragen zuletzt bei 16 Prozent gesehen wurde, nicht weiter abrutschen werde: "Ich bin sicher, dass wir jetzt den Tiefpunkt erreicht haben", sagte der Politiker, der auch Mitglied im SPD-Bundesvorstand ist, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Er sei seit 41 Jahren Parteimitglied und glaube fest daran, "dass die SPD unkaputtbar ist und bleibt."

Am 4. März wird das Ergebnis des Mitgliederentscheids verkündet. Dann will die SPD-Führung entscheiden, wer von den Genossen eines der sechs möglichen Ministerien besetzen wird. Und damit auch über die Zukunft von Sigmar Gabriel, der sein Amt als Außenminister gerne behalten möchte.

Er wird am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen. (Hier finden Sie den Liveblog). Für Gabriel ist die Freilassung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel aus der türkischen Haft der größte Erfolg seiner kurzen Amtszeit.