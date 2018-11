Partei-Vize Schäfer-Gümbel "Wissen nicht, was die SPD will"

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat seine Partei aufgefordert, erkennbare Positionen zu beziehen, um wieder attraktiver für die Wähler zu werden. "64 Prozent der Menschen im Land sagen, sie wüssten nicht mehr, wofür die SPD noch steht", sagte Schäfer-Gümbel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Wir haben ja tatsächlich in Vielem keine erkennbare Position. Nicht mal im Parteivorstand." Das müsse sich schnellstens ändern, forderte Schäfer-Gümbel, dessen Partei vergangene Woche bei der Hessen-Wahl starke Verluste einstecken musste. Am Sonntag und Montag beraten die Spitzengremien der Bundes-SPD in Berlin über die künftige Strategie.

Auch wenn viele Menschen "nicht mehr wissen, was die SPD will", habe die Partei dennoch ein großes Wählerpotenzial. "80 Prozent wären grundsätzlich bereit, die Sozialdemokratie zu wählen. Sie brauchen nur mal einen guten Grund, und den gibt es eben nicht wirklich", sagte Schäfer-Gümbel.

Schärfere Attacken und Pöbeleien gegen die Union würden das Problem der SPD kaum lösen. Die Partei müsse "auf die vernichtenden Zahlen" inhaltlich antworten. Der SPD-Vize forderte eine Erbschaftssteuerreform, um Bildung zu bezahlen und eine Vermögensteuer, um die Pflege finanzieren. Damit könne verhindert werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffne und die Ungleichverteilung von Vermögen immer krasser werde.

"Lassen wir zu, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffnet und die Ungleichverteilung von Vermögen in unserer Gesellschaft immer krasser wird? Oder trauen wir uns endlich, Springer-Presse und Superreiche bei dem Thema zu verprellen und die Einnahmen dann einzusetzen für Bildungsausgaben oder um endlich schlecht bezahlte Dienstleistungsberufe kraftvoll und spürbar aufzuwerten?" Diese Frage müsse die SPD nun beantworten.