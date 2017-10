Bundestagsvize aus der SPD Ulla Schmidt zieht Bewerbung zurück

Die bisherige SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht und Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) haben ihre Bewerbungen für den Posten als Bundestagsvizepräsidentin kurzfristig zurückgezogen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte am Montagabend vor einer Fraktionssitzung in Berlin erklärt, Lambrecht trete nicht mehr an.

Kurz darauf nahm sich auch Schmidt, die seit 2013 im Bundestagspräsidium sitzt, in der Fraktionssitzung selbst aus dem Rennen. Eine heikle Kampfabstimmung blieb damit aus.

Die Fraktion nominierte am Abend den bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann für den Posten. Er bekam 90 von 146 gültigen Stimmen. 39 Abgeordnete votierten gegen ihn, 17 enthielten sich.

Die Fraktionsführung hatte sich klar für Oppermann auf dem Posten ausgesprochen. Auch SPD-Chef Martin Schulz hatte sich auf die Seite des Ex-Fraktionschefs gestellt. Hätte Oppermann in einer Kampfabstimmung gegen Lambrecht und Schmidt verloren, wäre das auch ein herber Dämpfer für Nahles und Schulz gewesen.

Die SPD-Fraktion will am Montagabend darüber abstimmen, wen sie für das Bundestagspräsidium vorschlägt. Der Bundestag wählt am Dienstag in seiner konstituierenden Sitzung den neuen Parlamentspräsidenten und dessen Stellvertreter.